Tragedi Jasinga Bogor: Bocah 9 Tahun Tewas Diterkam Anjing Pemburu Babi, Pemilik Jadi Tersangka

Sejumlah anjing pemburu diamankan Polres Bogor pasca meninggalnya bocah berusia 9 tahun di Jasinga, Kabupaten Bogor. (Hendi Novian/Radar Bogor)
JawaPos.com - Polres Bogor resmi menetapkan pria berinisial Y sebagai tersangka dalam kasus tewasnya bocah 9 tahun akibat serangan anjing pemburu di Jasinga, Kabupaten Bogor. Pemilik anjing asal Jakarta tersebut kini terancam hukuman 5 tahun penjara.
Kasus tragis ini bermula saat korban berinisial MAS, 9, sedang mencari belut untuk memancing di area persawahan Desa Sipak, Kecamatan Jasinga, pada Minggu (8/6) siang. Korban yang kaget melihat kawanan anjing pemburu babi hutan langsung berlari, namun nahas ia justru dikejar dan diserang secara brutal hingga meninggal dunia.
Kasat PPA dan PPO Polres Bogor AKP Silfi Adi Putri menuturkan, penetapan tersangka Y dilakukan setelah penyidikan mendalam dan pemeriksaan sejumlah saksi. Bukti kuat juga ditemukan pada hewan peliharaan tersangka.
"Berdasarkan keterangan beberapa saksi lalu keterangan dari pemilik anjing tersebut serta berdasarkan barang bukti dari 4 anjing 2 di antaranya di sekitar mulutnya itu ada darah bekas darah menggigit korban," kata AKP Silfi dikutip dari Radar Bogor (JawaPos Group), Senin (8/6).
Baca Juga:Berpotensi Bebani Keuangan Negara, Mendagri Minta Kepala Daerah Stop Rekrut Mantan Timses Jadi Honorer
Akibat kelalaiannya, tersangka Y kini dijerat dengan Pasal 474 ayat 3 dan atau Pasal 336 C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pidana.
"Dan atau denda paling banyak kategori 5 dan atau penjara paling lama 6 bulan dan atau pidana paling banyak kategori 2," jelas AKP Silfi. Saat ini, pihak kepolisian masih terus melakukan pemeriksaan intensif terhadap tersangka Y.
Peristiwa memilukan ini terjadi di sekitar kawasan hutan dan persawahan Desa Sipak. Saat kejadian, kawanan anjing pelacak tersebut ternyata sedang dilepasliarkan oleh pemiliknya untuk berburu.
"Lalu di belakangnya itu ada anjing-anjing tersebut, karena korban kaget dan berlari akhirnya dikejar oleh anjing tersebut. Anjing sedang dilepas untuk berburu babi hutan," ungkap AKP Silfi.
Usai serangan tersebut, Polsek Jasinga menerima laporan warga mengenai penemuan mayat anak laki-laki di lokasi kejadian. Kasus tewasnya bocah asal Cigudeg ini langsung memicu simpati sekaligus reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk petinggi daerah.
Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik
Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16
Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar
Media Jerman Pusing Lihat Ngerinya Performa Veda Ega Pratama di Sesi Practice Moto3 Hungaria 2026
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Breaking News! Veda Ega Pratama Naik ke Peringkat 3 Moto3 2026 Usai Diskualifikasi Adrian Fernandez
Eksklusif! Perjuangan Nyo Daftar Player Escort Sejak 2024, Menangis Haru Dipeluk Nathan Tjoe-A-On di Timnas Indonesia
Kronologi Lengkap Diskualifikasi Adrian Fernandez di Moto3 2026, Veda Ega Pratama Naik ke Posisi Tiga Klasemen
Hasil Practice Moto3 Hungaria 2026: Veda Ega Pratama Finis P2 dan Lolos ke Q2, Hakim Danish Justru Tersandung
Viral Pengemudi Ojek Pangkalan Getok Harga Rp 400 Ribu Senayan-Bundaran HI, Modus Bilang Tarif "58"