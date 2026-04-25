Tersangka Dugaan Korupsi Anoda Logam Antam Siman Bahar Meninggal di Tiongkok, KPK Resmi Terbitkan SP3

Jubir KPK Budi Prasetyo. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menghentikan penyidikan terhadap tersangka Bong Kin Phin alias Siman Bahar (SB). Kasus ini soal dugaan korupsi kerja sama pengolahan anoda logam Antam dan PT Loco Montrado. Penghentian penyidikan itu dilakukan setelah Siman Bahar dikabarkan meninggal dunia di Tiongkok.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk tersangka Siman Bahar sudah dilakukan pada Kamis (23/4). Langkah itu diambil setelah penyidik memperoleh dokumen resmi kematian yang bersangkutan. "Pada 23 April 2026, KPK telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk tersangka SB," kata Budi Prasetyo kepada wartawan, Sabtu (25/4).
Budi memastikan penerbitan SP3 sudah melalui proses verifikasi sesuai prosedur. Dasar penghentian adalah adanya bukti sah mengenai meninggalnya tersangka. “SP3 diterbitkan setelah penyidik mendapatkan surat keterangan resmi yang menyatakan Sdr. SB meninggal dunia,” ujar Budi.
Menurutnya, penerbitan SP3 juga telah disampaikan resmi kepada keluarga tersangka. Hal itu sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas lembaga.
Kasus Siman Bahar terkait dugaan korupsi dalam kerja sama pengolahan anoda logam Antam dan PT Loco Montrado. Perkara ini sebelumnya menjadi perhatian karena melibatkan nilai kerja sama besar.
Dalam pengembangan kasus, KPK juga sudah menetapkan tersangka korporasi, yaitu PT Loco Montrado (PT LM). Siman Bahar diketahui sebagai beneficial owner (BO) perusahaan tersebut.
Meskipun penyidikan terhadap individu dihentikan, KPK menegaskan proses hukum terhadap korporasi tetap berjalan. Hal ini sejalan dengan komitmen pemberantasan korupsi yang menargetkan individu dan entitas bisnis.
Selain itu, penyidik KPK sudah melakukan langkah pemulihan aset sebagai bagian penegakan hukum. Lebih dari Rp 100 miliar telah disita dalam penyidikan perkara ini.
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!