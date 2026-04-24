Soal Dugaan Penyekapan dan Pelecehan Mahasiswa Unsoed, DPR RI Diminta Turun Tangan 

JawaPos.com - Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Jawa Tengah berinisial D diduga menjadi korban penyekapan dan penganiayaan sesama mahasiswa. Peristiwa ini diawali karena dugaan para pelaku bahwa D telah melakukan pelecehan seksual kepada mahasiswa lainnya.

Terkait kasus ini, Lembaga bantuan hukum Tribhata Banyumas mendatangi Gedung DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat. Mereka mendesak DPR RI turun tangan agar kasus ini bisa diselesaikan secara terang benderang.

Pendiri Tribhata Banyumas, Nanang Sugiri meminta kepada Komisi III dan Komisi X DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terbuka. Langkah ini ditempuh karena penanganan perkara di tingkat kampus dianggap lamban.



"Langkah ini diambil untuk mengawal penanganan kasus dugaan penganiayaan, pengeroyokan, dan/atau penyekapan terhadap saudara D agar berjalan transparan, akuntabel, dan tidak berhenti pada prosedur formal semata," ujar Nanang, Jumat (24/4).

Dia berharap dengan keterlibatan DPR RI proses penanganan perkara bisa berjalan lebih transparan. Dengan begitu, memberikan keadilan kepada korban.