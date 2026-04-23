Muhammad Ridwan
Jumat, 24 April 2026 | 03.23 WIB

Keluarga Terdakwa Kasus Pengelolaan Minyak Pertamina Datangi DPR, Minta Keadilan dari Parlemen

Sejumlah istri terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan minyak mentah PT Pertamina mendatangi DPR RI untuk meminta keadilan

JawaPos.com - Sejumlah istri terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan minyak mentah PT Pertamina mendatangi DPR RI untuk meminta keadilan, serta pengawasan terhadap proses hukum yang masih berlangsung.

Perwakilan istri terdakwa menyampaikan kedatangan mereka bertujuan untuk memohon bantuan Komisi III DPR dalam mengawal perkara yang menjerat para mantan pejabat Pertamina tersebut.

Mereka di antaranya Windayati Wanayu (istri Riva Siahaan), Utari Wardhani (istri Yoki Firnandi), Verininta Geelenia Arman (istri Maya Kusmaya), Roria Angelina (istri Edward Corne), Rahmi Alma Farah (istri Sani Dinar Saifuddin), dan Nina Anggraini (istri Agus Purwono).

“Kami hari ini datang ke Komisi III DPR untuk memohon bantuan dalam mencari keadilan bagi suami-suami kami. Karena menurut kami, suami-suami kami adalah terpidana tanpa pidana,” kata Windayati Wanayu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/4).

Mereka menilai, proses hukum yang dijalani suaminya tidak adil dan sarat kriminalisasi. Mereka menegaskan, para terdakwa tidak menerima keuntungan pribadi dari perkara tersebut.

“Kami di sini tidak membela koruptor. Kami membela kebenaran, dan suami-suami kami tidak menerima sepeser pun,” ucap Verininta Geelenia, istri Maya Kusmaya

Verininta juga menyebut banyak saksi dalam persidangan yang menyatakan para terdakwa tidak bersalah. Bahkan, kinerja para terdakwa diakui oleh mantan pimpinan Pertamina dan dinilai berdampak positif terhadap peningkatan laba perusahaan.

“Pada masa kepemimpinan suami-suami kami, Pertamina dalam kondisi untung,” ujarnya.

Selain itu, para istri juga menyoroti dampak psikologis yang dialami keluarga, khususnya anak-anak.

