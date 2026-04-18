Pramono: Komunikasi BUMD Belum Berjalan Baik karena Ego Tinggi

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat dijumpai di Jakarta Pusat, Jumat (10/4/2026). (ANTARA/Lifia Mawaddah Putri)

JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan, komunikasi dan kerja sama antarlembaga belum berjalan maksimal. Hal ini karena kalangan pejabat, termasuk di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta masih memiliki ego yang tinggi.

“Problem kita yang paling utama adalah seringkali ego di antara para pejabat, termasuk pejabat BUMD-nya kegedean, komunikasinya tidak berjalan dengan baik,” kata Pramono dalam BUMD Leaders Forum 2026 di kawasan Ancol, Jakarta Utara, dilansir dari Antara, Sabtu (18/4).

Dia mencontohkan kurangnya sinergi antara kawasan Ancol dan Jakarta International Stadium (JIS), meskipun keduanya sama-sama milik Pemerintah Provinsi (Pmprov) DKI Jakarta.

Menurut Pramono, selama bertahun-tahun, kedua kawasan itu berdiri sendiri-sendiri, tanpa keterhubungan yang baik.

Untuk itu, dia menyebutkan saat ini, Pemprov DKI mulai menghubungkan Ancol dan JIS dengan jembatan sepanjang sekitar 350 meter.

Selain itu, akses transportasi juga disiapkan agar lebih mudah menjangkau kedua kawasan tersebut.

“Sebentar lagi akan kita resmikan. Bulan Juni, KRL juga akan berhenti di bawahnya, antara Ancol dan JIS,” ungkap Pramono.