Ryandi Zahdomo
16 April 2026, 20.01 WIB

Kenakan Rompi Tahanan, Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Dijebloskan ke Rutan

Ketua Ombudsman RI Hery Susanto digiring ke rumah tahanan, usai diamankan tim penyidika JAMPidsus Kejagung, Kamis (16/4). (Ryandi Zahdomo).

JawaPos.com – Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAMPidsus) Kejaksaan Agung menangkap Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto, Kamis (16/4). Berdasarkan pantauan di lapangan, usai diamankan, pucuk pimpinan lembaga pengawas pelayanan publik tersebut dibawa ke Rumah Tahanan dari gedung bundar.

Hery Susanto tertangkap kamera keluar dari kendaraan dengan mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda bernomor 45. Dengan tangan terikat dan pengawalan ketat dari petugas berseragam Korps Adhyaksa dan petugas keamanan, ia langsung digiring ke mobil tahanan.

Hingga saat ini, pihak Kejaksaan Agung belum memberikan rincian detail mengenai konstruksi perkara yang menjerat Hery. Namun, keberadaannya di gedung penyidikan khusus korupsi tersebut menandakan adanya dugaan keterlibatan dalam tindak pidana serius.

Baru Menjabat, Kini Terjerat

Penangkapan ini tergolong sangat mengejutkan. Pasalnya, Hery Susanto merupakan wajah baru di tampuk pimpinan Ombudsman RI. Ia baru saja dilantik pada April 2026 untuk periode 2026–2031 oleh Presiden, menggantikan kepengurusan Mokhammad Najih.

Hingga berita ini diturunkan, Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, belum memberikan jawaban resmi terkait konfirmasi penangkapan maupun detail nilai nominal uang yang disita. Awak media masih menunggu konferensi pers resmi yang biasanya digelar usai pemeriksaan awal dilakukan.

Editor: Kuswandi
Artikel Terkait
Ketua Ombudsman Hery Susanto Ditangkap Kejagung, Padahal Baru 6 Hari Dilantik oleh Presiden Prabowo - Image
Kasuistika

Ketua Ombudsman Hery Susanto Ditangkap Kejagung, Padahal Baru 6 Hari Dilantik oleh Presiden Prabowo

16 April 2026, 19.42 WIB

Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang - Image
Kasuistika

Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang

16 April 2026, 19.25 WIB

Kejagung Tangkap Ketua Ombudsman Hery Susanto - Image
Kasuistika

Kejagung Tangkap Ketua Ombudsman Hery Susanto

16 April 2026, 18.42 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

3

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

4

Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka

5

13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima

6

Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa

7

8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa

8

Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara

9

12 Kuliner Nasi Pecel Enak di Jember, Perpaduan Sayur Segar, Rempeyek dan Bumbu Kacang yang Sedap

10

Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026

