Geledah 5 Gudang Barang di Jakarta, Bareskrim Polri Sita Ribuan HP Impor Ilegal

JawaPos.com - Bareskrim Polri menggeledah 5 gudang barang di Jakarta pada Rabu (15/4). Dari penggeledahan tersebut, aparat kepolisian menyita ribuan telepon genggam (HP) ilegal yang diimpor dari luar negeri.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak menyampaikan bahwa penggeledahan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Persisnya arahan soal pemberantasan penyelundupan.

Kepada awak media, Ade Safri mengatakan, penggeledahan yang dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) Penegakan Hukum (Gakkum) Penyelundupan tersebut mendapati ribuan HP impor ilegal yang hendak dijual di Indonesia.

”Satgas Penegakan Hukum Penyelundupan Bareskrim Polri berhasil menyita ribuan handphone ilegal dari 5 gudang,” kata dia.

Kelima gudang tersebut berada di beberapa titik berbeda. Rinciannya 3 gudang berada di Penjaringan, Jakarta Utara (Jakut) dan 2 gudang berada di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat (Jakbar).

Ade Safri menyampaikan bahwa saat ini penyidik masih terus mengembangkan kasus tersebut. Salah satu tujuannya untuk menutup celah kebocoran negara dari penyelundupan barang ilegal.