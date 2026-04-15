Geledah 5 Gudang Barang di Jakarta, Bareskrim Polri Sita Ribuan HP Impor Ilegal

Petugas Bareskrim Polri mengamankan ribuan HP impor ilegal dalam penggeledahan di Jakarta hari ini (15/4). (Bareskrim Polri)
JawaPos.com - Bareskrim Polri menggeledah 5 gudang barang di Jakarta pada Rabu (15/4). Dari penggeledahan tersebut, aparat kepolisian menyita ribuan telepon genggam (HP) ilegal yang diimpor dari luar negeri.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak menyampaikan bahwa penggeledahan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Persisnya arahan soal pemberantasan penyelundupan.
Kepada awak media, Ade Safri mengatakan, penggeledahan yang dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) Penegakan Hukum (Gakkum) Penyelundupan tersebut mendapati ribuan HP impor ilegal yang hendak dijual di Indonesia.
”Satgas Penegakan Hukum Penyelundupan Bareskrim Polri berhasil menyita ribuan handphone ilegal dari 5 gudang,” kata dia.
Kelima gudang tersebut berada di beberapa titik berbeda. Rinciannya 3 gudang berada di Penjaringan, Jakarta Utara (Jakut) dan 2 gudang berada di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat (Jakbar).
Baca Juga:Hal-hal yang Cenderung Dilakukan Secara Berbeda Setiap Pagi oleh Orang-orang yang Tetap Tenang dan Stabil
Ade Safri menyampaikan bahwa saat ini penyidik masih terus mengembangkan kasus tersebut. Salah satu tujuannya untuk menutup celah kebocoran negara dari penyelundupan barang ilegal.
”Sesuai tindak lanjut atas perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas penyelundupan, celah kebocoran sektor kepabeanan harus ditutup,” ujarnya.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda
Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka
Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara
Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja