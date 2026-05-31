Abdul Rahman
Minggu, 31 Mei 2026 | 17.43 WIB

Asisten YouTuber RA Diperiksa Kasus Whip Pink, Netizen Ramaikan Unggahan Reza Arap

YouTuber Reza Arap. (Abdul Rahman/JawaPos com)

JawaPos.com - Netizen menduga sosok perempuan inisial CD yang diperiksa Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri pada Jumat (29/5) kemarin terkait kasus Whip Pink adalah asisten YouTuber Reza Arap bernama Cynthia Dewi.

Netizen pun meramaikan unggahan terbaru Reza Arap di Instagram. Banyak dari mereka berkomentar 'nitip sandal' dengan tujuan ingin mendapatkan informasi terbaru dari kekasih mendiang Lula Lahfah itu.

"Belum ramai nih rombongan CD," komentar salah satu warganet.

"Kok masih sepi, nitip sendal dulu ya," timpal yang lainnya 

"Cintia Dewi," komentar netizen lain.

Netizen menduga sosok inisial CD yang menjalani pemeriksaan kasus Whip Pink adalah asisten YouTuber Reza Arap bernama Cynthia Dewi karena ingatan mereka masih sangat segar saat mendapati Whip Pink di salah satu konten siaran langsung Reza Arap.

Setelah hebohkan publik di media sosial, konten yang menampilkan Whip Pink akhirnya dihapus oleh tim Reza Arap, beberapa bulan lalu.

Tak hanya itu, kekasih Reza Arap, selebgram Lula Lahfah, juga ditemukan meninggal dunia di salah satu apartemen di bilangan Jakarta Selatan pada awal tahun 2026 setelah kedapatan menggunakan Whip Pink.

Meski diduga oleh netizen CD adalah asisten pribadinya, Reza Arap belum memberikan keterangan berupa sanggahan atau membenarkannya, sampai sekarang.

