Syahrul Yunizar
15 April 2026, 20.24 WIB

Kekerasan Senior pada Junior di Polda Kepri Makan 1 Korban Meninggal, Kompolnas Dorong Mekanisme Pencegahan

Komisioner Kompolnas Choirul Anam. (Istimewa) - Image

Komisioner Kompolnas Choirul Anam. (Istimewa)

JawaPos.com - Dugaan tindak kekerasan oleh senior kepada junior di Polda Kepulauan Riau (Kepri) memakan korban jiwa.

Seorang polisi muda bernama lengkap Bripda Natanael Simanungkalit menjadi korban meninggal dunia.

Berulangnya kasus serupa membuat Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) buka suara. Mereka mendorong mekanisme pencegahan yang menyeluruh.

Komisioner Kompolnas Choirul Anam menyampaikan bahwa Polri harus mencari solusi dan memikirkan secara mendalam mekanisme pencegahan yang tepat.

Tujuannya agar peristiwa serupa tidak terulang. Menurut Anam, perlu langkah konkret agar tidak ada lagi polisi yang menjadi korban tindak kekerasan oleh senior kepada junior.

”Penting didorong lebih konkret mekanisme pencegahan itu. Di beberapa kesempatan ide untuk membangun mekanisme pencegahan sudah dimulai, hanya memang perlu penguatan ide tersebut agar terwujud,” kata Anam pada Rabu (15/4).

Selain mekanisme pencegahan, Anam juga menekankan pentingnya mekanisme pengawasan di internal kepolisian. Baik yang dilakukan secara periodik maupun non periodik.

Menurut dia, pengawasan yang baik akan mendukung langkah-langkah pencegahan yang dilakukan.

Bukan hanya berkaitan dengan tindak kekerasan senior kepada junior, pengawasan bisa dilakukan untuk mencegah pelanggaran lain.

”Selain itu, yang juga penting untuk dipikirkan secara mendalam, khususnya bagi rekan-rekan kepolisian, pentingnya segala upaya pengawasan secara internal yang terus menerus,” ucap Anam.

Artikel Terkait
Update Kasus Pernikahan Sesama Jenis di Malang, Polisi kan Periksa Saksi Nikah - Image
Surabaya Raya

Update Kasus Pernikahan Sesama Jenis di Malang, Polisi kan Periksa Saksi Nikah

14 April 2026, 20.53 WIB

KPK Dalami Dugaan Anggota Polisi Terima hingga Rp 16 M terkait Kasus Korupsi Ade Kuswara Kunang - Image
Kasuistika

KPK Dalami Dugaan Anggota Polisi Terima hingga Rp 16 M terkait Kasus Korupsi Ade Kuswara Kunang

14 April 2026, 18.42 WIB

Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa - Image
Pendidikan

Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa

14 April 2026, 17.59 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

3

Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda

4

Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta

5

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

6

Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka

7

Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara

8

Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa

9

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

10

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

