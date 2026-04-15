Kekerasan Senior pada Junior di Polda Kepri Makan 1 Korban Meninggal, Kompolnas Dorong Mekanisme Pencegahan

JawaPos.com - Dugaan tindak kekerasan oleh senior kepada junior di Polda Kepulauan Riau (Kepri) memakan korban jiwa.

Seorang polisi muda bernama lengkap Bripda Natanael Simanungkalit menjadi korban meninggal dunia.

Berulangnya kasus serupa membuat Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) buka suara. Mereka mendorong mekanisme pencegahan yang menyeluruh.

Komisioner Kompolnas Choirul Anam menyampaikan bahwa Polri harus mencari solusi dan memikirkan secara mendalam mekanisme pencegahan yang tepat.

Tujuannya agar peristiwa serupa tidak terulang. Menurut Anam, perlu langkah konkret agar tidak ada lagi polisi yang menjadi korban tindak kekerasan oleh senior kepada junior.

”Penting didorong lebih konkret mekanisme pencegahan itu. Di beberapa kesempatan ide untuk membangun mekanisme pencegahan sudah dimulai, hanya memang perlu penguatan ide tersebut agar terwujud,” kata Anam pada Rabu (15/4).

Selain mekanisme pencegahan, Anam juga menekankan pentingnya mekanisme pengawasan di internal kepolisian. Baik yang dilakukan secara periodik maupun non periodik.

Menurut dia, pengawasan yang baik akan mendukung langkah-langkah pencegahan yang dilakukan.

Bukan hanya berkaitan dengan tindak kekerasan senior kepada junior, pengawasan bisa dilakukan untuk mencegah pelanggaran lain.