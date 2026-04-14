Update Kasus Pernikahan Sesama Jenis di Malang, Polisi kan Periksa Saksi Nikah

Polisi kini memanggil saksi dalam asus pernikahan sesama jenis antara Intan Anggraeni, 28 tahun, dan Erfastino Reynaldi Malawat, 36 tahun. (Radar Malang)
JawaPos.com-Satreskrim Polresta Malang Kota akan memanggil pihak-pihak yang menghadiri pernikahan sesama jenis antara Intan Anggraeni, 28 tahun, dan Erfastino Reynaldi Malawat, 36 tahun.
"Proses penyidikan sedang berjalan. Kami juga akan melakukan klarifikasi kepada sejumlah pihak,” tutur Kasat Reskrim Polresta Malang Kota, AKP Rakhmad Aji Prabowo, dikutip dari Jawa Pos Radar Malang, Selasa (14/4).
Ia mengatakan bahwa penyidik telah lebih dulu meminta keterangan dari Intan Anggraeni. Klarifikasi tersebut dilakukan pada pekan lalu, tepatnya pada 8 April 2026 sebagai bagian dari rangkaian penyelidikan.
Dalam waktu dekat, polisi akan memeriksa saksi lain seperti modin dan keluarga yang mengetahui peristiwa tersebut. Sejauh ini, alat bukti yang dihimpun berupa hasil klarifikasi serta dokumen pernikahan siri.
”Belum ada lainnya karena kami masih harus mengonfirmasi pihak-pihak yang menyaksikan pernikahan (mereka). Terlepas dari itu, perkembangannya bagaimana, akan kami sampaikan lebih lanjut,” imbuhnya.
AKP Rakhmad menyatakan penentuan perkara masih menunggu kelengkapan keterangan. Ia juga mempertimbangkan koordinasi dengan Polres Batu, menyusul adanya laporan dari pihak Erfastino, meski kasus yang ditangani berbeda.
Terpisah, Kasat Reskrim Polres Batu, Iptu Joko Suprianto belum bisa memberikan komentar terkait perkara yang terjadi. ”Kami masih melakukan pendalaman dan proses penyelidikan,” pungkasnya.
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif
Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR
Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026