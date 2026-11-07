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Penulis: Antara
Sabtu, 7 November 2026 | 15.07 WIB

Sebagian Jakarta Berpotensi Hujan Ringan pada Sore Hari Ini

Ilustrasi berkendara saat hujan. (Pexels) - Image

Ilustrasi berkendara saat hujan. (Pexels)

JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian wilayah Jakarta pada Sabtu bakal hujan ringan pada sore hari.

BMKG melalui akun Instagram @infobmkg memprakirakan pada Sabtu pagi pada pukul 07.00 WIB sebagian besar wilayah Jakarta diperkirakan berawan tebal, kecuali Jakarta Pusat dan Jakarta Timur yang diprediksi berawan. Kemudian menjelang siang atau sekitar pukul 10.00 WIB, hampir seluruh wilayah Jakarta diprakirakan berawan tebal.

Sementara untuk suhu udara pada pagi hari berkisar 26–31 derajat Celsius dengan kecepatan angin rata-rata 1–15 kilometer (km) per jam.

Selanjutnya untuk siang hari pukul 13.00 WIB seluruh wilayah Jakarta diperkirakan akan berawan tebal. Sedangkan untuk suhu udara berkisar 29–31 derajat Celsius dengan kecepatan angin 10–13 km per jam.

Kemudian pada sore hari sekitar pukul 16.00 WIB, sebagian wilayah Jakarta berpotensi hujan ringan, kecuali Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu yang akan berawan. Sementara untuk suhu udara pada sore hari berkisar 28–29 derajat Celsius dengan kecepatan angin 3–13 km per jam.

Berikutnya pada malam hari sekitar pukul 19.00 WIB, hampir sebagian besar wilayah Jakarta diprakirakan cerah berawan, kecuali Kepulauan Seribu yang berawan. Kemudian untuk suhu udara berkisar 27 - 29 derajat Celsius dengan kecepatan angin 2–10 km per jam.

Editor: Bintang Pradewo
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