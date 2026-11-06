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Penulis: Antara
Jumat, 6 November 2026 | 14.34 WIB

BMKG Prediksi Tanjung Pinang-Pangkal Pinang Hujan Berpetir, Jakarta-Semarang Hujan Ringan Jumat Ini

Ilustrasi cuaca hujan di Jakarta. (Hanung Hambara/Jawa Pos) - Image

Ilustrasi cuaca hujan di Jakarta. (Hanung Hambara/Jawa Pos)

JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sejumlah kota di Indonesia berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada Jumat (6/11).

Dikutip dari Antara Jumat (6/11), pada siaran harian BMKG yang diikuti dari Jakarta Jumat (6/11) hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di Medan dan Padang. Sementara itu, hujan disertai petir diprakirakan terjadi di Tanjung Pinang dan Pangkal Pinang. Sejumlah kota lainnya di Sumatera, yakni Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung diprakirakan diguyur hujan ringan.

Di Pulau Jawa, kota-kota seperti Serang, Jakarta, dan Semarang berpotensi diguyur hujan ringan. Adapun Bandung diprakirakan mengalami kondisi berawan hingga berawan tebal. Sementara itu, Yogyakarta dan Surabaya berpotensi mengalami udara kabur.

Untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar, dan Kupang diprakirakan berawan hingga berawan tebal. Sedangkan Mataram berpotensi mengalami udara kabur.

BMKG juga memprakirakan hujan ringan terjadi di sejumlah kota di Kalimantan Meliputi Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Samarinda, dan Tanjung Selor.

Potensi hujan ringan juga meluas ke wilayah Sulawesi, terutama di Makassar, Mamuju, Palu, Gorontalo, dan Manado. Sementara itu, Kendari diprakirakan diselimuti awan.

Di kawasan Indonesia timur, hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di Nabire dan wilayah Jayawijaya. Hujan ringan diprakirakan mengguyur Ambon, Sorong, Jayapura, dan Merauke. Adapun Ternate dan Manokwari berpotensi mengalami cuaca berawan tebal.

BMKG menjelaskan dinamika atmosfer turut dipengaruhi oleh terbentuknya sirkulasi siklonik di Laut Natuna dan Samudra Pasifik utara Papua.

Editor: Diar Candra
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