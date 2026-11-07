Diguyur Hujan, Kebakaran Hutan di Seruyan Kalteng Ternyata Masih Menyala

JawaPos.com - Titik kebakaran hutan dan lahan di Seruyan, Kalimantan Tengah, tampak belum berhasil dipadamkan meskipun sejumlah wilayah sudah terkena hujan.

Berdasarkan pemantauan udara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Seruyan bersama Bupati Seruyan dan Kepala Balai Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP), sejumlah titik masih menyala. Bahkan, kebakaran juga terlihat pada perbatasan Seruyan-Pangkalan Bun yang tampak cukup besar.

Kepala Pelaksana BPBD Seruyan Agus Supriadi mengungkapkan, hasil ini terlihat pada hasil patroli udara yang dilakukan beberapa hari lalu.

“Salah satu kawasan yang menjadi perhatian berada di wilayah Matang Karas, tepatnya di perbatasan Seruyan dengan Pangkalan Bun,” katanya seperti dikutip dari Radar Sampit (Jawa Pos Group), Sabtu (7/11).

Dia menegaskan, hujan belum menjangkau sejumlah titik. Alhasil, pada beberapa lokasi tampak api masih cukup besar.

“Kemarin kita melakukan pemantauan patroli udara bersama Pak Bupati Seruyan dan juga Kepala TNTP. Memang di titik-titik tertentu masih banyak api yang menyala. Di daerah perbatasan Matang Karas, antara Seruyan dan Pangkalan Bun, apinya cukup besar,” ungkap Agus.

Agus menjelaskan, kondisi tampak mempengaruhi jarak pandang pada wilayah Pangkalan Bun selama beberapa hari terakhir. Bahkan, asap dari kebakaran yang terjadi di kawasan antara Water Syar dan Jemputing terbawa ke arah barat.

“Anginnya mengarah ke sana, jadi asap bergerak ke arah barat. Itu yang kemungkinan menyebabkan jarak pandang di daerah Pangkalan Bun cukup rendah,” jelasnya.