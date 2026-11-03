Tolak Konser Andrea Bocelli, Bachtiar Nasir Serukan Boikot Sponsor Acara

Ratusan massa menggelar aksi demonstrasi menolak penyelenggaraan konser penyanyi asal Italia, Andrea Bocelli, di Jakarta, Senin (3/11). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)
JawaPos.com - Ratusan massa menggelar aksi demonstrasi dan konvoi dari kawasan Tebet hingga Silang Monas, Jakarta, untuk menyuarakan penolakan keras terhadap gelaran konser penyanyi Tenor asal Italia, Andrea Bocelli.
Selain menuntut acara dibatalkan, massa aksi menyerukan boikot penuh terhadap pihak penyelenggara dan sponsor yang terlibat dalam pentas musik tersebut.
Aksi berlangsung dengan membentangkan bendera Palestina berukuran raksasa serta jajaran poster penolakan.
Aksi ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh, di antaranya Ustaz Bachtiar Nasir, M. Husein Gaza, dan Kang Handy Bonny.
Pembina Global Peace Convoy Indonesia (GPCI), Bachtiar Nasir, menilai klaim kemanusiaan yang diusung dalam rangkaian konser tersebut tidak berimbang dan berpotensi menjadi kebohongan publik.
Pihaknya menyayangkan tidak adanya empati nyata yang ditunjukkan bagi puluhan ribu korban di Gaza.
"Menyuarakan penolakan, boikot terhadap konser yang dilaksanakan oleh Bocelli. Karena sampai hari ini, kami tidak mendengarkan satu patah kata pun bahwa dia berpihak pada kemerdekaan Palestina, tidak ada keberpihakan kepada rakyat Gaza," tegas Bachtiar Nasir saat ditemui di kawasan Monas, Selasa (3/11).
Bachtiar juga mengkritik program donasi 100 ribu pasang sepatu yang digagas pihak penyelenggara, Shoemaker Live, untuk anak-anak terdampak konflik.
Menurutnya, langkah tersebut tidak sebanding dengan penderitaan dan pertumpahan darah yang dialami warga Palestina.
"Mana pernyataan mereka buat anak-anak Gaza? Mana pernyataan mereka buat anak-anak Palestina? Mana pernyataan mereka untuk kemerdekaan? Ini yang kami tuntut," lanjutnya.
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Jawa Pos
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