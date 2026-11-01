Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Minta Pramono Anung Tinjau Ulang Konser Andrea Bocelli di JIExpo

Andrea Bocelli saat tampil dalam konsernya (Jose Breton /Jose Breton/Invision/AP).

JawaPos.com - Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta M. Taufik Zoelkifli (MTZ) meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mempertimbangkan kembali izin konser Andrea Bocelli di JIExpo Kemayoran pada Selasa (3/11) mendatang.

Menurut Taufik, dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina harus menjadi pertimbangan dalam kebijakan pemerintah, termasuk pemberian dukungan terhadap kegiatan internasional.

“Fraksi PKS mendukung aspirasi MUI dalam membela rakyat Palestina. Kami meminta Gubernur segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan kepolisian untuk meninjau kembali penyelenggaraan konser ini, termasuk mengupayakan pembatalan melalui kewenangan, dasar hukum, dan prosedur yang sah,” ujar Taufik di Jakarta, dilansir dari Antara, Minggu (1/11).

Keberatan tersebut merujuk pada informasi mengenai rekam jejak Bocelli yang dipersoalkan MUI, khususnya dugaan keterlibatan dalam kegiatan penggalangan dana yang mendukung militer Israel.

Menurut Taufik, informasi itu perlu ditelaah secara cermat, disertai kesempatan klarifikasi bagi pihak terkait.

“Pemerintah perlu memberikan jawaban yang jelas atas keberatan masyarakat. Pertimbangan pariwisata dan ekonomi kreatif harus berjalan bersama tanggung jawab kemanusiaan serta komitmen Indonesia menentang penjajahan,” katanya.

Taufik menyebut pihaknya juga meminta Pemprov DKI Jakarta menjelaskan secara terbuka apakah terdapat dukungan terhadap konser tersebut, baik berupa rekomendasi, kerja sama promosi, penggunaan fasilitas daerah, pembiayaan APBD, pembelian tiket, maupun sponsor BUMD.