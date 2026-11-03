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Penulis: Tazkia Royyan Hikmatiar
Selasa, 3 November 2026 | 13.41 WIB

Aktivis Lingkungan: Kesadaran Masyarakat Soal Sampah Tinggi, tapi Masih Perlu Pelajari Solusi

Relawan yang tergabung dalam ekosistem jasa keuangan MUFG Group membersihkan sampah di sekitar lokasi penanaman 1.000 tanaman mangrove di sela-sela rangkaian kegiatan "Sayangi Bumiku" di Tanjung Pasir, Tangerang - Image

Relawan yang tergabung dalam ekosistem jasa keuangan MUFG Group membersihkan sampah di sekitar lokasi penanaman 1.000 tanaman mangrove di sela-sela rangkaian kegiatan "Sayangi Bumiku" di Tanjung Pasir, Tangerang

JawaPos.com - Aktivis Lingkungan yang dikenal Bule Sampah, Benedict Wermter menyebut bahwa kesadaran masyarakat Indonesia terhadap persoalan sampah dinilai sudah cukup tinggi.

Namun, pemahaman mengenai solusi dan langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut masih perlu terus ditingkatkan.

Ia mengatakan, perubahan perilaku dapat dimulai dari kebiasaan sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya dan mengurangi sampah dalam aktivitas sehari-hari.

“Masyarakat Indonesia sudah memiliki kesadaran terhadap permasalahan sampah, tetapi kita masih perlu terus belajar mengenai solusi yang dapat dilakukan,” ujar Benedict dalam kegiatan bersih-bersih Sungai Ciliwung di Depok, Senin (2/11).

Ia menerangkan, kegiatan bersih sungai tidak hanya bertujuan mengurangi tumpukan sampah, tetapi juga menjadi ruang belajar bersama bagi masyarakat untuk memahami pentingnya menjaga lingkungan.

“Perubahan dapat dimulai dari langkah sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, dan mengurangi sampah dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.

Benedict berharap masyarakat mulai mengubah kebiasaan mereka dan mengajak orang-orang di sekitarnya untuk melakukan hal serupa.

Dengan begitu, kepedulian terhadap lingkungan dapat berkembang menjadi gerakan bersama yang berkelanjutan.

Persoalan sampah di Sungai Ciliwung sendiri masih menjadi tantangan serius. Data Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) per Agustus 2025 mencatat, 87,09 persen pencemaran Ciliwung berasal dari limbah domestik.

Sementara itu, limbah peternakan menyumbang 4,91 persen, sampah 4,58 persen, limbah industri 3,37 persen, dan sektor pertanian 0,05 persen.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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