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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 28 Oktober 2026 | 22.00 WIB

11 Tanda Bahwa Anda Adalah Orang Baik, tetapi Hidup di Lingkungan yang Penuh Kebohongan!

Ilustrasi orang baik (magnific) - Image

Ilustrasi orang baik (magnific)

JawaPos.com - Di tengah kehidupan yang dipenuhi persaingan, kepentingan pribadi, dan berbagai janji yang tidak selalu ditepati, menjadi orang baik terkadang terasa seperti tantangan tersendiri. 

Tidak sedikit orang yang akhirnya memilih bersikap lebih tertutup karena pernah dikecewakan, dikhianati, atau dimanfaatkan oleh orang lain. 

Meski demikian, pengalaman buruk tidak harus membuat seseorang kehilangan empati dan keinginan untuk memperlakukan sesama dengan baik.

Menjadi orang baik bukan berarti harus selalu mengalah, menyetujui semua pendapat, atau membiarkan orang lain melewati batasan pribadi. 

Kebaikan yang sesungguhnya justru terlihat dari kemampuan menjaga prinsip, menghormati orang lain, dan tetap bertanggung jawab atas tindakan sendiri, bahkan ketika keadaan tidak menguntungkan.

Seseorang yang memiliki karakter baik juga tidak selalu terlihat sempurna. Mereka bisa melakukan kesalahan, merasakan kemarahan, atau mengalami kekecewaan. 

Perbedaannya terletak pada kesediaan untuk mengakui kekeliruan, belajar dari pengalaman, dan tidak sengaja menjadikan orang lain sebagai korban dari persoalan yang sedang dihadapi.

Lantas, bagaimana cara mengetahui apakah Anda termasuk orang baik di tengah dunia yang terkadang sulit dipercaya? 

Editor: Novia Tri Astuti
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