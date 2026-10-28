Cara Mengatasi Polusi Udara di Lingkungan, Tak Cukup Hanya Dengan Beradaptasi dengan Kualitas Udara

JawaPos.com - Polusi udara akibat Karhutla masih menjadi perhatian karena asapa terdeteksi telah menyebar melintasi wilayah Indonesia.

Asap yang terbawa angin dapat menyebar jauh dari lokasi kebakaran dan berpotensi mempengaruhi kualitas udara di wilayah lain, termasuk pulau Jawa.

Menurut laporan dari jawapos.com pada (16/10) BMKG mendeteksi sebaran asap karhutla Kalimantan yang sudah mencapai wilayah Banten, maupun Jawa Barat, ataupun di Jakarta.

Sementara itu, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, mengimbau masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti bayi, balita, lansia, dan ibu hamil, untuk membatasi aktivitas di luar rumah selama kabut asap masih berlangsung. Langkah ini penting untuk mengurangi paparan asap yang dapat mengganggu kesehatan, terutama saluran pernapasan. Hal ini disampaikan melalui laman resmi kemkes pada (15/10).

Merujuk informasi dari laman keslan.kemkes.go.id. Paparan polusi udara, termasuk partikel PM 2.5 dan PM10 perlu diwaspadai terutama untuk kelompok rentan.

Dalam sumber tersebut dikatakan bahwa, durasi paparan 3-4 jam pada kelompok rentan dapat menyebabkan risiko munculnya gejala awal, seperti mual, muntah, dan sakit kepala. Sementara itu, paparan dalam waktu yang lebih lama dapat memicu gangguan pernapasan termasuk batuk dan sampai kesulitan bernapas.

Upaya perlindungan diri dari paparan asap perlu diimbangi dengan langkah nyata untuk mengendalikan pecemaran udara.

Hal ini menjadi penting agar masyarakat tidak terus terpapar kondisi lingkungan yang berisiko mengganggu kesehatan.

Penanganan polusi udara dapat dilakukan secara individu terutama melalui tindakan dari pihak berwenang. Berdasarkan informasi dari laman pgnlng.co dan solarindustri berikut langkah konkret yang bisa dilakukan untuk mengatasi polusi dan kabut asap akibat karhutla.

Memanfaatkan teknologi pengendali polusi