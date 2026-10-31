Waspada Cuaca Ekstrem, BPBD Kota Bogor Minta Warga Jauhi Pohon Besar 

JawaPos.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor mengeluarkan peringatan dini agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi cuaca ekstrem.

Hujan dengan intensitas tinggi yang disertai angin kencang berisiko memicu sejumlah bencana hidrometeorologi seperti pohon tumbang, kerusakan atap rumah, hingga tanah longsor di kawasan perbukitan.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Dimas Tiko Prahadisasongko menyatakan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah menginformasikan adanya peningkatan fase curah hujan di wilayahnya, mulai dari intensitas rendah, menengah, hingga tinggi.

Warga diimbau untuk lebih peka mengenali potensi bahaya di lingkungan masing-masing.

"Jika angin kencang dan hujan deras, risikonya adalah pohon tumbang atau atap rumah berterbangan. Untuk wilayah rawan perbukitan, ada potensi tanah longsor," ujar Dimas dikutip dari Radar Bogor, Sabtu (31/10).

Selain longsor dan angin kencang, Dimas menjelaskan bahwa karakteristik banjir di Kota Bogor umumnya berupa banjir lintasan. Genangan air biasanya akan surut dalam beberapa jam setelah hujan mereda.

Kendati demikian, warga tetap diminta aktif menjaga kebersihan saluran air agar kapasitas drainase tetap optimal.

Sebagai langkah pencegahan, BPBD memberikan sejumlah instruksi keselamatan bagi masyarakat.