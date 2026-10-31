Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Penulis: Ryandi Zahdomo
Minggu, 1 November 2026 | 04.40 WIB

Bukan Cuma Demonstrasi, SAPMA PP DKI Jakarta Utamakan Ruang Dialog

Pelantikan pengurus wilayah Satuan Siswa, Pelajar, dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP) DKI Jakarta di Jakarta Selatan, Sabtu (31/10). (Istimewa) - Image

Pelantikan pengurus wilayah Satuan Siswa, Pelajar, dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP) DKI Jakarta di Jakarta Selatan, Sabtu (31/10). (Istimewa)

JawaPos.com - Pengurus Wilayah Satuan Siswa, Pelajar, dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP) DKI Jakarta resmi mengukuhkan kepengurusan baru di bawah kepemimpinan Ketua Gerald Purba. 

Pelantikan yang berlangsung di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta ini menegaskan komitmen organisasi untuk menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sekaligus memperluas ruang dialog kaum muda.

Acara pelantikan 150 pengurus wilayah tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh lintas lembaga.

Di antaranya Wakil Ketua MPR RI Abcandra Muhammad Akbar, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino, Anggota DPRD DKI Jakarta Wita Susilowaty, Ketua Umum SAPMA PP Aulia Arief, serta Ketua MPW PP DKI Jakarta Ilyas Abdullah.

Rangkaian kegiatan ini juga dilengkapi dengan diskusi yang membahas literasi digital dan etika siber.

Ketua Wilayah SAPMA PP DKI Jakarta Gerald Purba menuturkan, pihaknya siap menjadi mitra strategis Pemprov DKI Jakarta.

"Ke depannya kami harap kami terbuka sama pihak apapun. Seperti yang saya sampaikan, kami siap menjadi mitra strategis pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan siap berkolaborasi dengan pihak manapun, OKP-OKP kepemudaan lainnya yang ada di Jakarta," ujar Gerald, Sabtu (31/10).

Terkait program kerja utama, pihak SAPMA PP DKI Jakarta akan merumuskannya secara detail melalui Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) yang dijadwalkan paling lambat pada Januari mendatang.

Meski demikian, arah gerakan prioritas sudah ditetapkan, yakni fokus pada aksi sosial serta pengawalan kebijakan publik.

"Program utama yang pasti SAPMA PWD DKI Jakarta harus hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya generasi muda dalam membangun generasi muda yang ada di Jakarta. Itu aksi sosial, terus di dunia pergerakan mengkritisi pemerintah juga kita harus lakukan," jelasnya.

Editor: Bintang Pradewo
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Japto Kembali Pimpin Pemuda Pancasila, Siapkan Aksi Nyata Dukung Prabowo - Image
Politik

Japto Kembali Pimpin Pemuda Pancasila, Siapkan Aksi Nyata Dukung Prabowo

Jumat, 16 Oktober 2026 | 22.24 WIB

Terpopuler

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri - Image
1

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri

2

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

3

Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council

4

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

5

KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan 

6

Prediksi Skor Everton vs Newcastle United: Tuan Rumah Tertekan, The Magpies Bidik Kemenangan

7

Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship

8

Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two

9

Prediksi Frosinone vs Lecce di Serie A: Ancaman Raimondo dan Masalah Pertahanan Tim Tamu

10

Prediksi Skor Frosinone vs Lecce: Canarini Bidik 4 Kemenangan Kandang Beruntun

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore