Bukan Cuma Demonstrasi, SAPMA PP DKI Jakarta Utamakan Ruang Dialog

Pelantikan pengurus wilayah Satuan Siswa, Pelajar, dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP) DKI Jakarta di Jakarta Selatan, Sabtu (31/10). (Istimewa)
JawaPos.com - Pengurus Wilayah Satuan Siswa, Pelajar, dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP) DKI Jakarta resmi mengukuhkan kepengurusan baru di bawah kepemimpinan Ketua Gerald Purba.
Pelantikan yang berlangsung di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta ini menegaskan komitmen organisasi untuk menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sekaligus memperluas ruang dialog kaum muda.
Acara pelantikan 150 pengurus wilayah tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh lintas lembaga.
Di antaranya Wakil Ketua MPR RI Abcandra Muhammad Akbar, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino, Anggota DPRD DKI Jakarta Wita Susilowaty, Ketua Umum SAPMA PP Aulia Arief, serta Ketua MPW PP DKI Jakarta Ilyas Abdullah.
Rangkaian kegiatan ini juga dilengkapi dengan diskusi yang membahas literasi digital dan etika siber.
Ketua Wilayah SAPMA PP DKI Jakarta Gerald Purba menuturkan, pihaknya siap menjadi mitra strategis Pemprov DKI Jakarta.
"Ke depannya kami harap kami terbuka sama pihak apapun. Seperti yang saya sampaikan, kami siap menjadi mitra strategis pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan siap berkolaborasi dengan pihak manapun, OKP-OKP kepemudaan lainnya yang ada di Jakarta," ujar Gerald, Sabtu (31/10).
Terkait program kerja utama, pihak SAPMA PP DKI Jakarta akan merumuskannya secara detail melalui Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) yang dijadwalkan paling lambat pada Januari mendatang.
Meski demikian, arah gerakan prioritas sudah ditetapkan, yakni fokus pada aksi sosial serta pengawalan kebijakan publik.
"Program utama yang pasti SAPMA PWD DKI Jakarta harus hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya generasi muda dalam membangun generasi muda yang ada di Jakarta. Itu aksi sosial, terus di dunia pergerakan mengkritisi pemerintah juga kita harus lakukan," jelasnya.
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