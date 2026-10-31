Gubernur DKI Pramono Anung Pertimbangkan Usulan Buka 76 Taman Selama 24 jam

JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mempertimbangkan usulan soal wacana membuka jam operasional 76 taman di Jakarta selama 24 jam.

"Saya akan segera putuskan usulan tadi, di antaranya ada 76 taman yang bisa untuk dioperasikan 24 jam," kata Pramono di kawasan Jakarta Pusat, dilansir dari Antara, Sabtu (31/10).

Untuk diketahui, usulan tersebut merupakan salah satu program inovasi yang dikompetisikan di Benyamin S. Award 2026. Pramono pun meminta Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta untuk menyebarluaskan inovasi tersebut agar dipertimbangkan oleh lurah-lurah lainnya.

Jika taman memenuhi syarat, lanjut Pramono, maka pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera melengkapi ruang publik terbuka itu dengan fasilitas kamera pengawas CCTV, lampu penerangan, dan sebagainya.

Sehingga, taman yang akan dibuka selama 24 jam non-stop tersebut menjadi lebih nyaman dan aman untuk dikunjungi masyarakat.

Saat ini, Pramono belum memaparkan taman mana saja yang akan dibuka 24 jam.​​​​​​​

Pramono menilai keberadaan taman yang bisa dinikmati sepanjang hari menjadi salah satu fasilitas publik yang perlu dipertahankan dan dikembangkan di Jakarta. Dia menyebut pembukaan taman selama 24 jam selama ini mendapat apresiasi dari sejumlah pihak.