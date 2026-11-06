Pemprov DKI Jakarta Bikin Ring Tinju di Kolong Flyover Kampung Melayu, Cegah Tawuran

JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta meresmikan arena tinju dan Posko Jaga Jakarta di bawah Flyover Kampung Melayu, Kelurahan Balimester, Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat (6/11).

Keberadaan ring tinju ini sebagai bentuk pendekatan preventif untuk menghilangkan tawuran remaja melalui pembinaan olahraga, serta penguatan keamanan lingkungan secara berkesinambungan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menuturkan, fasilitas olahraga di Kampung Melayu ini menjadi lokasi kedua yang dikembangkan Pemprov DKI Jakarta, menyusul keberhasilan arena serupa di kawasan kolong Flyover Pasar Rebo.

Pembangunan fisik sarana olahraga ini berlangsung sejak 20 Agustus hingga 23 Oktober 2026 melalui kolaborasi bersama PAM Jaya.

"Arena ring tinju merupakan langkah preventif dalam menangani aksi tawuran dan menjaga ketertiban umum melalui pendekatan kolaboratif berbasis wilayah," ujar Pramono.

Mantan Sekretaris Kabinet itu berharap kehadiran sarana ini mampu memantik minat para pemuda dan komunitas lokal untuk mengasah bakat bertarung mereka ke arah yang positif dan terukur.

Melalui aktivitas terarah di atas ring, energi generasi muda diharapkan teralihkan dari konflik jalanan menuju pencapaian prestasi olahraga.

Selain arena olahraga, Pemprov DKI juga merevitalisasi bangunan bekas Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah di titik lokasi yang sama menjadi Posko Jaga Jakarta.

Fasilitas keamanan ini disiapkan untuk memperkuat koordinasi lintas unsur kewilayahan dalam memantau dinamika lingkungan, menjaga ketertiban, hingga merespons cepat potensi gangguan keamanan.

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