Waspada Jika Bepergian, Sebagian DKI Berpotensi Hujan Ringan pada Sore dan Malam hari

Ilustrasi musim hujan/Magnific
JawaPos.com - Sebagian wilayah Jakarta pada Sabtu (31/10) diprakirakan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bakal hujan ringan pada sore dan malam hari.
Dilansir dari Antara, BMKG melalui akun Instagram @infobmkg memprakirakan pada Sabtu pagi pada pukul 07.00 WIB sebagian besar wilayah Jakarta diperkirakan berawan tebal, kecuali Jakarta Pusat yang diprediksi berawan.
Menjelang siang atau sekitar pukul 10.00 WIB, hampir seluruh wilayah Jakarta diprakirakan cerah berawan. Sementara untuk suhu udara pada pagi hari berkisar 26–31 derajat Celsius dengan kecepatan angin rata-rata 2–15 kilometer (km) per jam.
Selanjutnya untuk siang hari pukul 13.00 WIB sebagian besar wilayah Jakarta diperkirakan akan berawan, kecuali Jakarta Timur yang berawan tebal dan Kepulauan Seribu yang akan cerah berawan. Sedangkan untuk suhu udara berkisar 29–31 derajat Celsius dengan kecepatan angin 7–14 km per jam.
Kemudian pada sore hari sekitar pukul 16.00 WIB, sebagian wilayah Jakarta berpotensi hujan ringan, kecuali Jakarta Pusat yang cerah berawan, Jakarta Utara yang berawan dan Kepulauan Seribu yang cerah berawan. Sementara untuk suhu udara pada sore hari berkisar 29–30 derajat Celsius dengan kecepatan angin 2–9 km per jam.
Selanjutnya pada malam hari sekitar pukul 19.00 WIB, hampir sebagian besar wilayah Jakarta diprakirakan masih akan hujan ringan, kecuali Jakarta Barat, Jakarta Pusat yang akan cerah berawan dan Kepulauan Seribu yang berawan tebal. Kemudian untuk suhu udara berkisar 27 - 28 derajat Celsius dengan kecepatan angin 1–14 km per jam.
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Jawa Pos
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