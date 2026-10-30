Driver Taksi Online Nyaris Tewas Dibegal Penumpang, Dapat 22 Jahitan di Kepala

Ilustrasi taksi online. (JawaPos.com)
JawaPos.com - Seorang pengemudi taksi online Maxim menjadi korban pencurian dengan kekerasan oleh penumpangnya sendiri di kawasan Kampung Sangereng, Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang.
Korban mengalami luka parah akibat sabetan senjata tajam sebelum kendaraan serta barang pribadinya dirampas pelaku.
Peristiwa kriminal ini terjadi pada Minggu (25/10) sekitar pukul 03.00 WIB. Aparat kepolisian bergerak cepat dan meringkus terduga pelaku berinisial MZA di wilayah Jagabaya, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
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Kasus ini bermula ketika korban menerima pesanan perjalanan dengan rute menuju Perumahan Cendana. Korban menjemput pelaku di kawasan Jagabaya, Parung Panjang.
Namun, situasi berubah mencekam ketika perjalanan tinggal menyisakan sekitar 100 meter dari titik tujuan. Penumpang tersebut secara tiba-tiba mengeluarkan sebilah golok dan menyerang korban secara membabi buta.
Serangan tersebut mengenai bagian atas bibir dan kepala korban. Tidak berhenti di situ, korban juga ditendang hingga terjatuh keluar dari dalam mobil.
Memanfaatkan kondisi tersebut, pelaku langsung membawa kabur kendaraan roda empat milik korban beserta dompet dan telepon genggam.
Warga sekitar yang mengetahui insiden tersebut langsung memberikan pertolongan darurat. Korban segera dilarikan ke Rumah Sakit Qodar untuk mendapatkan perawatan medis intensif akibat luka yang dideritanya.
Akibat serangan senjata tajam tersebut, korban harus menerima total 22 jahitan pada bagian kepala dan bibir.
Setelah menerima laporan pada tanggal yang sama, Unit Reskrim Polsek Jatiuwung yang dibantu Tim Resmob Polres Metro Tangerang Kota langsung menerjunkan personel untuk melakukan penyelidikan mendalam.
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Jawa Pos
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