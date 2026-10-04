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Senin, 5 Oktober 2026 | 00.13 WIB

DKI Wacanakan TransJakarta Jalur Udara, Menhub Beri Dukungan

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan perpanjangan penuturpan Bandara Soekarno-Hatta. (Hanung Hambara/ Jawa Pos) - Image

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan perpanjangan penuturpan Bandara Soekarno-Hatta. (Hanung Hambara/ Jawa Pos)

JawaPos.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mendukung rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperluas bisnis PT Transportasi Jakarta ke sektor transportasi laut dan udara guna memperkuat konektivitas antarmoda.

Menurut dia, perluasan layanan transportasi yang terintegrasi menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem konektivitas yang semakin baik di wilayahnya.

"Bagi kami itu berarti menunjukkan adanya dukungan dari pemerintah daerah terhadap bagaimana membuat konektivitas dengan baik," kata Menhub dikutip Minggu (4/10).

Dudy menyatakan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendukung setiap kebijakan pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan konektivitas dan pelayanan transportasi bagi masyarakat.

Dukungan tersebut tidak hanya diberikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tetapi juga terbuka bagi seluruh pemerintah daerah yang ingin mengembangkan kebijakan untuk memperkuat konektivitas transportasi.

"Tidak hanya di DKI Jakarta saja, tapi di provinsi lain apabila pemerintah daerahnya punya keinginan untuk membuat sebuah kebijakan yang berkaitan dengan konektivitas, pasti kami akan dukung," ucap Menhub.

Kementerian Perhubungan memandang pengembangan konektivitas antarmoda menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan kemudahan mobilitas masyarakat di berbagai daerah.

Pemerintah daerah juga didorong membangun kolaborasi yang lebih luas dengan berbagai pemangku kepentingan guna mempercepat pengembangan layanan transportasi yang terintegrasi.

Kerja sama tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun melalui badan usaha milik daerah dengan menggandeng badan usaha milik negara yang bergerak di sektor transportasi.

Editor: Estu Suryowati
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