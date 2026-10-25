Simak Kunci Sehat Finansial dan Fisik di Usia Muda ala None Jakarta 2026 

Dokter sekaligus None Jakarta 2026, Citra Poerwa, (kanana) menghadiri diskusi Sehat Financial, Sehat Badan, Sehat Jakarta, di Blok M Square, Jaksel. (Istimewa)
JawaPos.com - Menjaga keseimbangan antara kondisi keuangan dan kesehatan fisik memegang peranan krusial bagi produktivitas jangka panjang.
Hal tersebut mengemuka dalam gelaran Jakarta Financial Festival 2026 di Blok M Square, Jakarta Selatan, yang diisi dengan diskusi bertajuk "Sehat Finansial, Sehat Badan, Sehat Jakarta" pada akhir pekan ini.
Acara yang merupakan bagian dari rangkaian Bulan Inklusi Keuangan sekaligus program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) DKI Jakarta ini menghadirkan None Jakarta 2026 sekaligus praktisi kesehatan, dokter Citra Poerwa, sebagai narasumber utama.
Diskusi ini turut menghadirkan Pemimpin Grup Dana Ritel & Transaksional Bank Jakarta, Yuniar T. Manik, serta Corporate Credit Analyst Bank Jakarta, Dedi Akhmadi.
Definisi Sehat secara Holistik
Dalam paparannya, Citra menjelaskan bahwa konsep sehat yang utuh tidak hanya terbatas pada kondisi fisik semata. Aspek kesehatan manusia mencakup dimensi yang jauh lebih luas demi menghadapi dinamika kehidupan sehari-hari.
"Berdasarkan definisinya sendiri, sehat itu ada tiga aspek. Sehat fisik, sehat mental, dan juga sehat sosial. Jadi bukan semata-mata tubuhnya saja, tapi pikiran kita nih, mentalnya bagaimana dalam menghadapi sehari-hari dan juga sosial, interaksi dengan lingkungan sekitarnya," ujar Citra.
Ia menambahkan, menjaga kesehatan sejak usia muda merupakan bentuk investasi nyata agar seseorang tetap bugar dan produktif hingga masa tua.
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