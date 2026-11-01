Masa Tua Penuh Kemakmuran! 7 Shio Ini Disebut Pandai Mengumpulkan Kekayaan Sejak Usia Muda

seseorang yang dana tabungannya membumbung./Freepik/DoYoNo
JawaPos.com – Setiap orang mempunyai cara berbeda dalam mendapatkan dan mempertahankan kekayaan. Ada yang mampu memperoleh penghasilan besar, tetapi kesulitan menyisihkan uang. Sebaliknya, ada pula yang sejak usia muda sudah terbiasa mengatur pemasukan, menabung, hingga memikirkan masa depan finansialnya.
Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, karakter yang melekat pada setiap shio kerap dikaitkan dengan kebiasaan seseorang dalam mengelola keuangan. Beberapa shio bahkan dipercaya mempunyai kecenderungan lebih berhati-hati dalam menggunakan uang, pandai membaca peluang, serta mampu membangun kestabilan ekonomi secara bertahap.
Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat tujuh shio yang dipercaya memiliki kebiasaan finansial positif sehingga berpotensi menikmati kehidupan lebih sejahtera ketika memasuki usia lanjut.
Mereka digambarkan bukan sebagai pribadi yang gemar menghamburkan penghasilan. Sebaliknya, ketelitian, kesabaran, dan kemampuan mengendalikan keinginan menjadi modal penting dalam mengumpulkan kekayaan.
Berikut tujuh shio yang dipercaya mempunyai karakter tersebut.
Shio Kerbau identik dengan pribadi yang tekun, disiplin, dan tidak mudah menyerah. Karakter tersebut dipercaya membuat mereka cukup berhati-hati ketika menggunakan uang.
Sejak usia produktif, pemilik shio ini cenderung lebih menyukai kehidupan sederhana dibandingkan menghabiskan penghasilan untuk memenuhi keinginan sesaat.
Mereka terbiasa mempertimbangkan kebutuhan sebelum melakukan pembelian. Bahkan, peluang untuk mengembangkan aset biasanya dipikirkan secara matang.
Konsistensi tersebut dipercaya dapat membantu mereka membangun fondasi keuangan yang kuat. Ketika memasuki usia matang, hasil dari kebiasaan menyisihkan uang sedikit demi sedikit berpotensi memberikan kehidupan yang lebih nyaman.
Di balik pembawaannya yang tenang, Shio Ular dikenal memiliki karakter penuh perhitungan. Mereka tidak terburu-buru mengambil keputusan, terutama ketika berkaitan dengan urusan finansial.
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Jawa Pos
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