Biar Punya Daya Saing, Pemkot Tangsel Latih Pemuda Masjid dengan Keahlian Coding dan Konten Kreatif

Ilustrasi: Coding, ilmu yang tidak mudah dipelajari namun dibutuhkan di era digitalisasi. (Zesium).

JawaPos.com - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangerang Selatan melatih pemuda masjid agar menguasa teknologi. Peserta diberi pembelajaran coding, supaya bisa dimanfaatkan dalam pembuatan konten kreatif.

Kegiatan ini menggandeng Gerakan Pejuang Subuh (GPS). Pembelajaran dilakukan tiga kali pertemuan di sejumlah masjid yang tersebar di wilayah Pamulang.

Kepala Diskominfo Tangsel, TB. Asep Nurdin mengatakan, program ini sebagai upaya meningkatkan keahlian teknologi kalangan muda. Sehingga, mereka bisa bersaing sesuai perkembangan zaman.

"Pelatihan ini menjadi salah satu upaya untuk mendorong pemuda masjid agar tak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menciptakan karya dan inovasi," ujar Asep, Sabtu (24/10).

Pembekalan teknis yang diberikan berfokus pada bidang-bidang esensial yang relevan dengan kebutuhan industri kreatif digital masa kini, termasuk pemrograman komputer (coding) dan produksi konten digital.

Keahlian ini akan memberikan nilai tambah bagi generasi muda. Terutama dalam persaingan di dunia maya.

"Melalui pelatihan coding dan konten digital, peserta dibekali keterampilan yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi diri hingga menyebarkan informasi positif di ruang digital," imbuhnya.

Pelatihan yang dipusatkan di kawasan Pamulang ini diharapkan mampu menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi lingkungan sosial di sekitarnya. Melalui kolaborasi ini, masjid tidak hanya berfungsi sebagai pusat ibadah ritual semata, tetapi juga bertransformasi menjadi pusat pemberdayaan umat berbasis teknologi.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan memandang bahwa keterlibatan aktif pemuda masjid dalam ekosistem teknologi merupakan kunci penting untuk menjaga ruang digital tetap sehat dan konstruktif. Oleh karena itu, program ini diarahkan untuk melahirkan SDM lokal yang berdaya saing tinggi.

"Harapannya, pemuda masjid bisa makin kreatif, produktif, dan ikut berkontribusi membangun ekosistem digital yang positif," pungkasnya.