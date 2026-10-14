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Ryandi Zahdomo
Kamis, 15 Oktober 2026 | 05.13 WIB

Pasar Cimanggis Tangsel Mencekam, Tim Gegana Cek Ledakan

Puluhan personel Satbrimob Polda Metro Jaya, termasuk gegana, diterjunkan ke lokasi ledakan di area Pasar Cimanggis, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, pada Rabu (14/10). (Istimewa) - Image

Puluhan personel Satbrimob Polda Metro Jaya, termasuk gegana, diterjunkan ke lokasi ledakan di area Pasar Cimanggis, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, pada Rabu (14/10). (Istimewa)

JawaPos.com - 50 personel gabungan Satbrimob Polda Metro Jaya, termasuk Unit Komposit Detasemen Gegana, diterjunkan untuk mensterilkan lokasi ledakan di Pasar Cimanggis, Ciputat, Tangerang Selatan, Rabu (14/10) sekitar pukul 18.00 WIB.

Insiden tersebut menyebabkan enam orang mengalami luka-luka dan langsung dievakuasi ke RS Sari Asih Ciputat guna mendapatkan penanganan medis.

Sebanyak 50 personel yang diterjunkan terdiri atas 20 personel patroli Batalyon C Pelopor, 20 personel SAR Batalyon C Pelopor, serta 10 personel Unit Komposit Detasemen Gegana.

Operasi penanganan darurat ini dipimpin langsung oleh Danyon C Pelopor Kompol Toha Subakat bersama jajaran Polres Tangerang Selatan dan unsur terkait.

Dansat Brimob Polda Metro Jaya Kombes Pol. Henik Maryanto mengungkapkan, fokus utama pengerahan pasukan ini adalah memberikan pertolongan cepat sekaligus menjamin keamanan area sekitar bagi warga maupun petugas yang bertugas di lapangan.

"Personel langsung bergerak membantu evakuasi, melakukan sterilisasi, pencarian di area terdampak, serta mengamankan perimeter. Prioritas kami adalah keselamatan masyarakat dan memastikan proses penanganan dapat dilakukan dengan cepat, aman, dan terkoordinasi," ujar Henik, Rabu (14/10).

Hingga saat ini, Tim SAR Brimob bersama Polres Tangerang Selatan masih terus berjibaku melakukan evakuasi lanjutan.

Juga pembersihan material serta pemeriksaan menyeluruh pada struktur bangunan yang terdampak guna memastikan tidak ada korban tertinggal.

Di lokasi kejadian, Unit Gegana fokus melakukan sterilisasi area, sementara personel patroli memperketat penjagaan perimeter agar proses olah tempat kejadian perkara (TKP) berjalan tanpa hambatan.

Informasi awal di lapangan menyebutkan bahwa insiden ledakan ini diduga berkaitan dengan tabung gas elpiji.

Editor: Bayu Putra
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