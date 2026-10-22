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Antara
Jumat, 23 Oktober 2026 | 02.05 WIB

Dinas Bina Marga DKI Umumkan Pemenang Kontes Film Pendek

Para pemenang Kontes Film Pendek Dinas Bina Marga 2026 bertema Jakarta dalam Setiap Langkah, Semua Berawal dari Sini di Aula Annex Gedung Dinas Teknis Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (22/10). (Pemprov DKI Jakarta) - Image

Para pemenang Kontes Film Pendek Dinas Bina Marga 2026 bertema Jakarta dalam Setiap Langkah, Semua Berawal dari Sini di Aula Annex Gedung Dinas Teknis Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (22/10). (Pemprov DKI Jakarta)

JawaPos.com - Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta mengumumkan para pemenang Kontes Film Pendek Dinas Bina Marga 2026 bertema Jakarta dalam Setiap Langkah, Semua Berawal dari Sini.

Kontes film pendek itu melibatkan pelajar SMA/SMK/MA sederajat dan mahasiswa.

”Di balik jalan, trotoar, dan penerangan jalan, ada kehidupan yang berlangsung, ada interaksi masyarakat, dan ada cerita tentang Jakarta yang sering kali luput dari perhatian. Kami ingin cerita-cerita itu juga hadir melalui film,” kata Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Heru Suwondo dilansir dari Antara.

Pada kategori pelajar SMA/SMK/MA sederajat, juara pertama diraih SMA Avicenna Cinere, Depok, melalui film berjudul Sampai ke Seberang.

Juara kedua diraih Cinematography SMAN 33 Jakarta dengan film Elegi, sedangkan juara ketiga diraih Polaris dari SMA Labschool Bintaro melalui film Larik-larik Jakarta.

Sementara itu, pada kategori mahasiswa, juara pertama diraih Americano dari Akademi Komunikasi Media Radio & TV Jakarta dengan film Satu Langkah Pasti.

Juara kedua diraih Jakarta Explorer dari Jakarta International University melalui film Mulai Dari Sini, sedangkan juara ketiga diraih Sigma TV Universitas Negeri Jakarta dengan film Ncep!!!.

Heru mengatakan, kontes film pendek merupakan salah satu kegiatan yang melibatkan generasi muda di luar pelaksanaan tugas utama dinas dalam pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan infrastruktur seperti jalan dan jembatan beserta kelengkapannya.

Penyelenggaraan kontes ini, sambung dia, sejalan dengan perjalanan Jakarta dalam mempersiapkan diri menjadi kota global serta menyambut momentum lima abad Jakarta.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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