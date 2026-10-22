Polisi Gerebek Rumah di Kemanggisan, Temukan Sabu dan Ganja

JawaPos.com - Polsek Palmerah menggerebek sebuah rumah di Kemanggisan, Jakarta Barat, Selasa (20/10).

Dari penggerebekan itu, polisi menangkap pria berinisial H yang diduga menyimpan sabu seberat 9,32 gram dan ganja sekitar 47,2 gram.

Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di Jalan Kemanggisan Ilir VI.

Kapolsek Palmerah AKP Parman BM Nainggolan mengatakan, petugas langsung mengecek lokasi setelah menerima informasi tersebut.

"Anggota kami segera melakukan pengecekan dan pemeriksaan di lokasi hingga menemukan barang bukti yang diduga narkotika," ujar Parman, Kamis (22/10).

Operasi tersebut dipimpin Kanit Reskrim Polsek Palmerah AKP Dede Sobari bersama Panit 2 Reskrim IPDA MT Simbolon. Saat memeriksa H, polisi menemukan paket kristal putih yang diduga sabu di kantong celananya.

Petugas kemudian menggeledah tas selempang hijau milik H. Dari tas itu, polisi kembali menemukan sabu dan ganja kering.