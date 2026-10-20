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Ryandi Zahdomo
Rabu, 21 Oktober 2026 | 01.15 WIB

Demo di Tugu Tani Soroti Program MBG, Ada Ketimpangan Sosial yang Tak Selesai

Seorang orator menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat demonstrasi di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, Selasa (20/10) sore. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com) - Image

Seorang orator menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat demonstrasi di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, Selasa (20/10) sore. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)

 JawaPos.com - Ratusan mahasiswa dan masyarakat sipil yang tergabung dalam aliansi menyuarakan kritik tajam terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat menggelar aksi demonstrasi di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, Selasa (20/10) sore.

Aksi massa yang berlangsung berdekatan dengan kantor Badan Gizi Nasional (BGN) tersebut mendadak riuh ketika para demonstran menyoroti keberadaan videotron promosi program MBG.

Baliho digital besar tersebut langsung disikapi orator di atas mobil komando sebagai bahan evaluasi atas ketimpangan sosial yang masih dialami masyarakat.

Dalam orasinya, perwakilan massa menyoroti ketimpangan sosial yang dinilai tidak terselesaikan hanya dengan pemberian makanan gratis bagi anak-anak.

"Ada adik-adik kita yang makan siangnya dibayari oleh negara, tapi dia pulang ke rumah tidak bisa makan malam karena orang tuanya pengangguran," ujar orator dari atas mobil komando, Selasa (20/10).

Ia menambahkan, akar permasalahan utama masyarakat saat ini bukan sekadar bantuan makanan gratis, melainkan kepastian kesejahteraan ekonomi keluarga.

"Pulang-pulang ke rumah tidak tahu hendak makan malam apa karena orang tuanya bekerja serabutan, hari ini bekerja dapat upah, besok sakit tidak bekerja tidak dapat upah," lanjutnya.

Tuntutan Pekerjaan Layak dan Konsolidasi Elemen Masyarakat

Ia menegaskan, hal utama yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia saat ini adalah ketersediaan lapangan kerja yang memadai dengan upah yang pantas.

"Maka yang kita butuhkan adalah pekerjaan yang layak. Sehingga pendapatan kita menjadi layak dan bisa membeli makan," tegasnya.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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