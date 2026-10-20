Demo di Tugu Tani Soroti Program MBG, Ada Ketimpangan Sosial yang Tak Selesai

Seorang orator menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat demonstrasi di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, Selasa (20/10) sore. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)
JawaPos.com - Ratusan mahasiswa dan masyarakat sipil yang tergabung dalam aliansi menyuarakan kritik tajam terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat menggelar aksi demonstrasi di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, Selasa (20/10) sore.
Aksi massa yang berlangsung berdekatan dengan kantor Badan Gizi Nasional (BGN) tersebut mendadak riuh ketika para demonstran menyoroti keberadaan videotron promosi program MBG.
Baliho digital besar tersebut langsung disikapi orator di atas mobil komando sebagai bahan evaluasi atas ketimpangan sosial yang masih dialami masyarakat.
Baca Juga: Sejumlah Rute Transjakarta Dialihkan Akibat Demo Mahasiswa di Monas dan Tugu Tani, Berikut Daftarnya
Dalam orasinya, perwakilan massa menyoroti ketimpangan sosial yang dinilai tidak terselesaikan hanya dengan pemberian makanan gratis bagi anak-anak.
"Ada adik-adik kita yang makan siangnya dibayari oleh negara, tapi dia pulang ke rumah tidak bisa makan malam karena orang tuanya pengangguran," ujar orator dari atas mobil komando, Selasa (20/10).
Ia menambahkan, akar permasalahan utama masyarakat saat ini bukan sekadar bantuan makanan gratis, melainkan kepastian kesejahteraan ekonomi keluarga.
"Pulang-pulang ke rumah tidak tahu hendak makan malam apa karena orang tuanya bekerja serabutan, hari ini bekerja dapat upah, besok sakit tidak bekerja tidak dapat upah," lanjutnya.
Tuntutan Pekerjaan Layak dan Konsolidasi Elemen Masyarakat
Ia menegaskan, hal utama yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia saat ini adalah ketersediaan lapangan kerja yang memadai dengan upah yang pantas.
"Maka yang kita butuhkan adalah pekerjaan yang layak. Sehingga pendapatan kita menjadi layak dan bisa membeli makan," tegasnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Brighton vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Seagulls Kunci Kemenangan di Derby M23
Prediksi Skor Persebaya vs PSS Sleman: Green Force Diunggulkan, Elang Jawa Tak Bisa Diremehkan
Prediksi Skor Persib vs Persik di Super League: Pangeran Biru Susah Payah Jinakkan Macan Putih
Prediksi Skor Lyon vs Nice: Les Gones Buru Kemenangan demi Melesat ke 3 Besar Klasemen Ligue 1
Celios Benarkan Akuisisi Saham BYAN Salah Satu Sebab Pasar Saham RI Terancam Downgrade
Francisco Rivera dan Matheus Lagoa Absen, Persebaya Surabaya Tetap Pede Pecundangi PSS Sleman
Prediksi Skor Juventus vs Lazio: Biancocelesti Bakal Merepotkan Tuan Rumah di Allianz Stadium
Prediksi Skor Nottingham Forest vs Arsenal: Ujian Ketajaman Lini Serang Skuad Mikel Arteta
Prediksi Skor Persib Bandung vs Persik Kediri: Marcos Reina Tak Mau Anggap Remeh
Prediksi Skor Leeds United vs Manchester United: Lisandro Martinez Sulit Masuk Starter
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022