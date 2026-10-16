Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Jumat, 16 Oktober 2026 | 16.47 WIB

Viral Asap Karhutla Kalimantan Menuju Jakarta dan Jabar, Berikut Kata Ahli

Ilustrasi udara Jakarta yang tidak sehat. (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Ilustrasi udara Jakarta yang tidak sehat. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Media sosial dihebohkan dengan unggahan yang menyebutkan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan sedang bergerak menuju wilayah Jawa Barat dan Jakarta. Informasi tersebut memicu kekhawatiran warganet mengenai potensi buruk kualitas udara di wilayah perkotaan.

Informasi ini pertama kali dibagikan akun X @dipanggilarman. Ia membagikan tangkapan layar yang disebut merupakan data satelit Himawari-9 dan menarasikan bahwa kabut asap karhutla dari Kalimantan tengah mengarah ke Jawa Barat dan Jakarta.

Pemilik akun bahkan menyebutkan adanya kemungkinan asap tersebut sudah mencapai daratan Jawa Barat pada malam hari, sembari mengimbau masyarakat untuk tetap waspada.

"BREAKING!! Sesuai data satelit himawari 9. Kabut asap kebakaran hutan kalimantan sedang menuju jawa barat dan jakarta. Ada kemungkinan malam nanti asap sudah sampai ke daratan jawa barat. Stay safe semua!," tulisnya.

Analisis Pakar Kebencanaaan Terkait Pergerakan Angin

Editor: Diar Candra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
30 Pengurus Daerah FKPPI Tolak Munas XI Digelar di Sumut, Minta Dipindah ke Jakarta Demi Keadilan - Image
Nasional

30 Pengurus Daerah FKPPI Tolak Munas XI Digelar di Sumut, Minta Dipindah ke Jakarta Demi Keadilan

Kamis, 15 Oktober 2026 | 21.03 WIB

MUI Desak Konser Andrea Bocelli di Candi Borobudur dan Jakarta Dibatalkan - Image
Nasional

MUI Desak Konser Andrea Bocelli di Candi Borobudur dan Jakarta Dibatalkan

Senin, 12 Oktober 2026 | 19.19 WIB

Kebakaran Besar Terjadi di Senen, 90 Personel dan 30 Unit Belum Berhasil Padamkan Api - Image
Jabodetabek

Kebakaran Besar Terjadi di Senen, 90 Personel dan 30 Unit Belum Berhasil Padamkan Api

Jumat, 9 Oktober 2026 | 04.46 WIB

Terpopuler

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027 - Image
1

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

2

Ketua Komisi II DPR usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat

3

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion

4

Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two

6

Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia

7

Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA

8

Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura

9

Prediksi Skor Kuching City vs Kitchee: The Cats Incar Poin, Wakil Hong Kong Ingin Beri Perlawanan

10

Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore