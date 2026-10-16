Viral Asap Karhutla Kalimantan Menuju Jakarta dan Jabar, Berikut Kata Ahli

Ilustrasi udara Jakarta yang tidak sehat. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Media sosial dihebohkan dengan unggahan yang menyebutkan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan sedang bergerak menuju wilayah Jawa Barat dan Jakarta. Informasi tersebut memicu kekhawatiran warganet mengenai potensi buruk kualitas udara di wilayah perkotaan.
Informasi ini pertama kali dibagikan akun X @dipanggilarman. Ia membagikan tangkapan layar yang disebut merupakan data satelit Himawari-9 dan menarasikan bahwa kabut asap karhutla dari Kalimantan tengah mengarah ke Jawa Barat dan Jakarta.
Pemilik akun bahkan menyebutkan adanya kemungkinan asap tersebut sudah mencapai daratan Jawa Barat pada malam hari, sembari mengimbau masyarakat untuk tetap waspada.
"BREAKING!! Sesuai data satelit himawari 9. Kabut asap kebakaran hutan kalimantan sedang menuju jawa barat dan jakarta. Ada kemungkinan malam nanti asap sudah sampai ke daratan jawa barat. Stay safe semua!," tulisnya.
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