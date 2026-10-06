Wajah Baru Blok M: Ini 5 Transformasi Utama Menuju Kawasan Ultimate

JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi meluncurkan konsep desain transformasi Blok M Fase Ultimate untuk memperluas ruang publik dan memperkuat integrasi kawasan.

Proyek jangka panjang ini dirancang agar kawasan Blok M tetap mempertahankan identitasnya sebagai pusat wisata perkotaan yang dinamis dan hidup.

Gubernur Pramono meminta agar proses revitalisasi tetap menjaga ruh utama kawasan tersebut.

Ia menekankan pentingnya mempertahankan fungsi Blok M sebagai ruang kreatif, tempat bekerja, serta wadah kolaborasi budaya kaum muda.

"Secara khusus, saya berpesan agar selama proses transformasi, tetap memegang konsep utama Blok M sebagai tempat yang bersifat hidup, tempat untuk bekerja yang tidak putus, tempat yang terkoneksi dengan segala sesuatu di seluruh dunia, tempat segala sesuatu yang melihat kemajuan anak muda, dan juga tradisi budaya baru hasil kolaborasi yang datang dari mana saja," ujar Gubernur Pramono, Selasa (6/10).

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa pembenahan ini diharapkan menjadi contoh penerapan konsep transit-oriented development (TOD) yang sukses di Jakarta.

5 Aspek Utama Transformasi Blok M Fase Ultimate

Tingginya antusiasme masyarakat, yang mencapai sekitar 25 ribu pengunjung setiap hari di Blok M Hub, mendorong PT MRT Jakarta menghadirkan ruang interaksi yang lebih aman dan nyaman.

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Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) Tuhiyat memaparkan lima aspek utama yang menjadi fokus dalam proyek transformasi ini.