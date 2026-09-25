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Antara
Jumat, 25 September 2026 | 23.23 WIB

Polisi Selidiki Jasad Perempuan Tanpa Identitas Mengapung di Waduk Melati

Ilustrasi Jenazah. (ANTARA/Ardika/am) - Image

Ilustrasi Jenazah. (ANTARA/Ardika/am)

JawaPos.com - Polisi menyelidiki penemuan jasad perempuan tanpa identitas yang mengapung di Waduk Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Kamis (24/9).

"Jenazah seorang perempuan tanpa identitas ditemukan dalam posisi mengapung di Waduk Kebon Melati," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Akhmadi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (25/9).

Akhmadi mengatakan penemuan jenazah bermula ketika seorang saksi yang sedang memancing melihat tubuh korban mengapung sekitar pukul 12.00 WIB.

Petugas yang tiba di lokasi kemudian melakukan pemeriksaan awal terhadap tubuh korban bersama tim identifikasi.

"Hasil pengecekan sementara, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik pada jenazah," ujarnya.

Akhmadi menyampaikan polisi belum dapat memastikan identitas maupun penyebab kematian perempuan tersebut karena masih menunggu hasil pemeriksaan medis.

Ia menyebut jenazah telah dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) untuk menjalani visum dan pemeriksaan medis lebih lanjut guna mengungkap identitas korban serta memastikan penyebab kematiannya.

"Kami masih melakukan penyelidikan lebih mendalam terkait kejadian ini," kata Akhmadi.

Editor: Bintang Pradewo
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