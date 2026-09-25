Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Antara
Jumat, 25 September 2026 | 20.08 WIB

Hambat Pejalan Kaki, Reklame di Trotoar Jalan Senopati Ditertibkan

Warga mengeluh terkait keberadaan konstruksi reklame di atas trotoar Jalan Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (25/9/2026). (ANTARA) - Image

Warga mengeluh terkait keberadaan konstruksi reklame di atas trotoar Jalan Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (25/9/2026). (ANTARA)

JawaPos.com - Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Selatan (Satpol PP Jaksel) menindaklanjuti keluhan warga terkait keberadaan konstruksi reklame di atas trotoar Jalan Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang dinilai menghambat pejalan kaki.

"Kami sudah cek ke lapangan. Kami juga sudah melakukan koordinasi dengan provinsi untuk reklame ini. Akan resmi diberikan surat pemanggilan," kata Kepala Satpol PP Jakarta Selatan Nanto Dwi Subekti di Jakarta, Jumat (25/9).

Nanto mengatakan keberadaan reklame salah satu merek mobil mewah tersebut dikeluhkan karena berdiri di sisi trotoar dan dinilai menghambat ruang pejalan kaki.

Dia mengatakan pihaknya telah mengecek langsung lokasi reklame yang dikeluhkan warga. Selanjutnya, Satpol PP Jakarta Selatan berkoordinasi dengan Satpol PP Provinsi DKI Jakarta untuk menindaklanjuti keberadaan reklame tersebut.

Menurut Nanto, keberadaan reklame tersebut bukan kali pertama menjadi perhatian Satpol PP.

Beberapa bulan sebelumnya, laporan terkait reklame itu juga sempat disampaikan melalui kanal Cepat Respons Masyarakat (CRM).

Satpol PP kemudian membuat berita acara dan memberikan imbauan kepada pihak terkait agar menindaklanjuti keberadaan reklame tersebut.

"Beberapa bulan lalu memang sempat masuk ke CRM, dibuatkan BA CRM dan diimbau. Tim (Satpol PP) Kota dan tingkat Kecamatan pun sudah pernah datang untuk melakukan pengimbauan," ucapnya.

Kini, penanganan kembali dilakukan setelah ada aduan warga. Satpol PP Jakarta Selatan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk menyampaikan surat resmi kepada pihak terkait.

"Jadi untuk tindak lanjut ini akan langsung diberikan surat resmi oleh provinsi," kata Nanto.

Editor: Bintang Pradewo
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Banyak Dikritik, Satpol PP Jakarta Turunkan Reklame dan Matikan Videotron Film "Aku Harus Mati" - Image
Jabodetabek

Banyak Dikritik, Satpol PP Jakarta Turunkan Reklame dan Matikan Videotron Film "Aku Harus Mati"

Senin, 6 April 2026 | 00.57 WIB

Terpopuler

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG - Image
1

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG

2

Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp

3

Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana

4

Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion

5

Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena

6

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026

7

Prediksi Skor Liechtenstein vs Lithuania di Liga Nations UEFA: Rinktinė Menang di Kandang Lawan

8

Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana

9

Prediksi Skor Jepang vs Uruguay: Ko Itakura Targetkan Kemenangan

10

Prediksi Skor Kosovo vs Irlandia di Liga Nations UEFA: The Green Army Curi Poin di Fadil Vokrri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore