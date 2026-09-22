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Sabik Aji Taufan
Rabu, 23 September 2026 | 03.29 WIB

Pria Berjaket Hijau Lakukan Pelecehan Seksual, Komunitas Anggap Pelaku Mencoreng Nama Baik Ojol

Pria berjaket ojek online (ojol) melakukan pelecehan seksual di Bekasi, Jawa Barat. (Istimewa)

 

JawaPos.com - Komunitas ojek online (ojol) mengecam kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh pria berjaket ojol di Bekasi, Jawa Barat. Komunitas menilai tindakan pelaku sudah mencoreng nama baik ojol.
 
Perwakilan komunitas ojol mendatangi Polres Metro Bekasi. Mereka diterima langsung oleh Kasat PPA Polres Metro Bekasi AKP Malindra Praditya Gunawan.
 
Komunitas ojol menegaskan bahwa seluruh atribut seperti jaket, dan helm merupakan identitas ojol dalam mencari nafkah. Bila disalahgunakan maka akan mencoreng nama baik profesi ojol.
 
“Profesi sebagai pengemudi ojek online merupakan pekerjaan yang terhormat. Karena itu, kami menolak segala bentuk penyalahgunaan atribut mitra pengemudi untuk kepentingan yang melanggar hukum,” ucap perwakilan komunitas dalam audiensi, Selasa (22/9).
 
 
Oleh karena itu, komunitas mendorong Polri mengusut tuntas kasus ini. Langkah ini juga demi memberikan keadilan bagi korban.
 
Selain itu, komunitas mengingatkan agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi sanksi sosial atau tindakan main hakim sendiri terhadap pengemudi ojol lainnya.
 
Pasalnya, tidak semua ojol bertindak bejat seperti pelaku. Selain itu, pelaku juga belum dipastikan benar-benar ojol.
 
Komunitas ojol menyatakan siap bekerja sama dengan Polres Metro Bekasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lapangan. Mereka juga menegaskan komitmennya untuk mematuhi hukum dan ikut menjaga integritas profesi pengemudi ojek online.
 

Editor: Sabik Aji Taufan
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