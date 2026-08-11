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Antara
Rabu, 12 Agustus 2026 | 01.28 WIB

MRT Jakarta Lelang Proyek Konstruksi Lintas Timur-Barat

Penumpang menggunakan moda transportasi MRT Jakarta di Stasiun MRT Blok M, Jakarta Selatan. (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Penumpang menggunakan moda transportasi MRT Jakarta di Stasiun MRT Blok M, Jakarta Selatan. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - PT MRT Jakarta (Perseroda) tengah melakukan proses lelang untuk sejumlah paket pekerjaan proyek konstruksi lintas Timur-Barat yang menghubungkan Medan Satria (Bekasi) hingga Tomang, Jakarta Barat.

"Saat ini kita sedang membangun jalur Timur-Barat, Medan Satria-Tomang yang sekarang sedang dilakukan bidding untuk membangun beberapa paket pekerjaan," kata Direktur Pengembangan Bisnis MRT Jakarta, Farchad Mahfud dalam peresmian Stasiun MRT Blok A Visa Jakarta, Selasa.

Farchad mengatakan proyek lintas Timur-Barat tersebut dikerjakan secara paralel dengan pembangunan perpanjangan lintas Utara-Selatan menuju Kota.

Ia menjelaskan salah satu paket pekerjaan yang disiapkan berupa pembangunan bagian bawah tanah (underground section) dari kawasan perempatan Bank Indonesia, Thamrin-Kebon Sirih, menuju area yang disebut Kwitang-Senen.

Selain pembangunan jalur, MRT Jakarta juga tengah mempersiapkan pembangunan depo di wilayah Jakarta bagian timur sebagai bagian dari pengembangan lintas Timur-Barat.

Di sisi lain, pembangunan perpanjangan MRT lintas Utara-Selatan menuju Kota saat ini telah mencapai sekitar 63 persen. Rute itu ditargetkan dapat menikmati layanan MRT hingga Kota pada 2029.

Sejak mulai beroperasi pada 2019, jumlah pengguna MRT Jakarta meningkat dari sekitar 70.000 penumpang per hari menjadi sekitar 135.000 penumpang per hari pada saat ini.

Sementara itu, tingkat ketepatan waktu (on-time performance) MRT Jakarta tercatat mencapai 99,9 persen. Kinerja tersebut menjadi bagian dari upaya MRT Jakarta mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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