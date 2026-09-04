Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Sabtu, 5 September 2026 | 03.27 WIB

Pramono Teken Kepgub KJP Plus Tahap 2, Cair untuk 661 Ribu Siswa

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung,. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com) - Image

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung,. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)

JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menandatangani Keputusan Gubernur (Kepgub) terkait besaran dan daftar penerima bantuan sosial biaya pendidikan KJP Plus Tahap II Tahun 2026.

Berbeda dari skema sebelumnya, penyaluran bantuan pendidikan kali ini diatur secara bertahap dalam dua gelombang.

Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada peserta didik yang kehilangan haknya akibat dinamika perubahan data desil.

Pada gelombang pertama, Pemprov DKI Jakarta mengucurkan anggaran sekitar Rp1,5 triliun bagi 661.209 peserta didik yang datanya telah terverifikasi. Jumlah ini mencakup 491.000 penerima lama lanjutan dan 169.643 penerima baru.

"Ini sekaligus saya ingin meluruskan bahwa di Jakarta, kalau selama memenuhi syarat, pasti yang bersangkutan akan mendapatkan KJP tahap dua ini. Prinsip kami memastikan bantuan tepat sasaran dan tanpa menahan hak peserta didik yang datanya sudah valid," ujar Pramono di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (4/9).

Verifikasi Ketat 26 Ribu Data Calon Penerima

Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta masih menangguhkan dan melakukan klarifikasi ulang terhadap 26.247 peserta didik.

Meski masuk dalam desil 1 hingga 5, hasil pemadanan data menemukan sejumlah ketidaksesuaian kriteria.

Beberapa indikasi yang perlu diklarifikasi di antaranya kepemilikan mobil roda empat, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB rumah di atas Rp1 miliar, hingga keberadaan anggota keluarga yang berstatus sebagai ASN.

Pramono menegaskan pemeriksaan ulang ini dilakukan sesuai arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna mencegah tumpang tindih anggaran dan memastikan bantuan tidak salah sasaran.

Editor: Sabik Aji Taufan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Penerima KJP Tembus 700 Ribu, Pemprov DKI Jakarta Jamin Pendidikan Menjangkau Semua Lapisan - Image
Jabodetabek

Penerima KJP Tembus 700 Ribu, Pemprov DKI Jakarta Jamin Pendidikan Menjangkau Semua Lapisan

Jumat, 10 April 2026 | 20.43 WIB

KJP Plus Tahap I 2026 Cair Sebelum Lebaran! Cek Jadwal dan Jumlah Penerima Terbaru di Jakarta - Image
Jabodetabek

KJP Plus Tahap I 2026 Cair Sebelum Lebaran! Cek Jadwal dan Jumlah Penerima Terbaru di Jakarta

Jumat, 6 Maret 2026 | 22.42 WIB

Gedung Bapenda DKI Kebakaran, Pramono Anung Pastikan Data Perpajakan Aman - Image
Jabodetabek

Gedung Bapenda DKI Kebakaran, Pramono Anung Pastikan Data Perpajakan Aman

Sabtu, 8 Agustus 2026 | 21.46 WIB

Terpopuler

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai - Image
1

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

2

Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!

3

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera

4

Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi

7

Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?

8

35 Santri Keracunan MBG Masih Dirawat di RS Siti Hajar Sidoarjo

9

Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!

10

Prediksi Sassuolo vs Frosinone di Coppa Italia 2026/2027: Jay Idzes Cs Menang Susah Payah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore