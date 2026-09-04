Pramono Teken Kepgub KJP Plus Tahap 2, Cair untuk 661 Ribu Siswa

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung,. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)
JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menandatangani Keputusan Gubernur (Kepgub) terkait besaran dan daftar penerima bantuan sosial biaya pendidikan KJP Plus Tahap II Tahun 2026.
Berbeda dari skema sebelumnya, penyaluran bantuan pendidikan kali ini diatur secara bertahap dalam dua gelombang.
Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada peserta didik yang kehilangan haknya akibat dinamika perubahan data desil.
Pada gelombang pertama, Pemprov DKI Jakarta mengucurkan anggaran sekitar Rp1,5 triliun bagi 661.209 peserta didik yang datanya telah terverifikasi. Jumlah ini mencakup 491.000 penerima lama lanjutan dan 169.643 penerima baru.
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"Ini sekaligus saya ingin meluruskan bahwa di Jakarta, kalau selama memenuhi syarat, pasti yang bersangkutan akan mendapatkan KJP tahap dua ini. Prinsip kami memastikan bantuan tepat sasaran dan tanpa menahan hak peserta didik yang datanya sudah valid," ujar Pramono di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (4/9).
Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta masih menangguhkan dan melakukan klarifikasi ulang terhadap 26.247 peserta didik.
Meski masuk dalam desil 1 hingga 5, hasil pemadanan data menemukan sejumlah ketidaksesuaian kriteria.
Beberapa indikasi yang perlu diklarifikasi di antaranya kepemilikan mobil roda empat, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB rumah di atas Rp1 miliar, hingga keberadaan anggota keluarga yang berstatus sebagai ASN.
Pramono menegaskan pemeriksaan ulang ini dilakukan sesuai arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna mencegah tumpang tindih anggaran dan memastikan bantuan tidak salah sasaran.
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