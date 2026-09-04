Kebakaran Apartemen Pavilion: 32 Dievakuasi, Petugas Masih Menyisir Gedung

Petugas damkar mengevakuasi penghuni yang terjebak akibat kebakaran di Apartemen Pavilion, Tanah Abang, Jumat (4/9). (Istimewa)
JawaPos.com - Petugas damkar mengevakuasi 32 dari 35 orang yang terjebak akibat kebakaran di Apartemen Pavilion, Tanah Abang, Jumat (4/9) siang.
Hingga pukul 16.05 WIB, tim penyelamat masih menyisir area gedung untuk mencari tiga penghuni lain yang belum ditemukan.
Operasi penyelamatan dilakukan secara intensif menggunakan unit Bronto Skylift guna menjangkau para penghuni di berbagai lantai tinggi apartemen yang berlokasi di Jalan KH Mas Mansyur, Karet Tengsin tersebut.
Petugas pemadam kebakaran di lokasi, Ichwan, mengonfirmasi proses pencarian di dalam gedung masih terus berlangsung berpacu dengan waktu.
"Yang dilaporkan ke kami 35, tim masih di dalam proses mencari," ujar Ichwan, Jumat (4/9).
Laporan insiden pertama kali diterima Sudin Gulkarmat Jakarta Pusat dari warga pada pukul 11.23 WIB. Petugas dari Pos Bendungan Hilir tiba di lokasi enam menit kemudian dan memulai operasi penanganan pada pukul 11.30 WIB.
Sumber api diketahui berasal dari bagian shaf kabel di lantai lima gedung. Untuk mengantisipasi perambatan api yang lebih luas, pengerahan armada dilakukan secara masif.
"Pengerahan unit dan personel terdiri dari 28 unit serta 140 personel," kata Kasie Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Pusat, Z Triyanto.
Penanganan cepat di lapangan berhasil melokalisir titik api pada pukul 11.36 WIB sehingga status berubah menjadi zona kuning.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai
Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!
Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera
Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi
Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?
35 Santri Keracunan MBG Masih Dirawat di RS Siti Hajar Sidoarjo
Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!
Prediksi Sassuolo vs Frosinone di Coppa Italia 2026/2027: Jay Idzes Cs Menang Susah Payah