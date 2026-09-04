Kebakaran di Apartemen Pavilion Tanah Abang, Petugas Sisir Korban

Kebakaran melanda Apartemen Pavilion di Jalan K.H. Mas Mansyur, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (4/9). (Istimewa)
JawaPos.com - Kebakaran melanda Apartemen Pavilion di Jalan K.H. Mas Mansyur, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (4/9) siang.
Kobaran api yang bersumber dari lantai lima bangunan tinggi tersebut memicu respons cepat petugas guna mengantisipasi perambatan.
Laporan insiden pertama kali diterima oleh Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Pusat dari warga pada pukul 11.23 WIB.
Petugas dari Pos Bendungan Hilir tiba di lokasi enam menit kemudian dan langsung memulai operasi penanganan pada pukul 11.30 WIB.
Untuk memadamkan api yang membakar bagian shaf kabel apartemen tersebut, pengerahan armada dilakukan secara masif. Sebanyak 21 unit mobil pemadam kebakaran beserta 105 personel dikerahkan ke titik lokasi kejadian.
"Pengerahan unit dan personel terdiri dari 21 unit serta 105 personel," ujar Kasie Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Pusat, Z Triyanto, Jumat (4/9).
Upaya keras petugas di lapangan membuahkan hasil. Pada pukul 11.36 WIB, api berhasil dilokalisir sehingga status penanganan berubah menjadi zona kuning.
Petugas Sisir Penghuni yang Terjebak
Meskipun titik api telah berhasil dikendalikan dari potensi perambatan, penanganan belum sepenuhnya usai. Petugas di lokasi masih terus melakukan penyisiran menyeluruh di area terdampak.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan keselamatan seluruh penghuni serta mengevakuasi warga yang berpotensi terjebak di dalam gedung. Hingga berita ini diturunkan, penyebab pasti kebakaran maupun rincian mengenai korban masih dalam proses pendataan dan penanganan petugas di lapangan.
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Jawa Pos
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