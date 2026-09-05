Kebakaran Hebohkan Kawasan Kebun Kina Bukit Unggul Kabupaten Bandung, Api Muncul di Sejumlah Titik

JawaPos.com - Kebakaran dikabarkan tengah terjadi di Kawasan PTPN Kebun Kina Bukit Unggul, Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung pada Sabtu (5/9) malam ini.

Kabar ini viral diunggah oleh akun Instagram @infojawabarat dan viral di media sosial.

Terlihat pada video amatir warga, sebaran api terpantau berada di beberapa titik sehingga menyebabkan asap pekat membumbung tinggi.

Terdapat pula informasi bahwa api telah berhasil dipadamkan oleh petugas dan warga sekitar. Alhasil, api tak sempat merembet hingga ke hutan dan gunung Bukit Tunggul.

Tak hanya di lokasi tersebut, lokasi lainnya seperti Hutan di Kaki Gunung Cipuray, Garut, Jawa Barat juga diduga mengalami kebakaran.

Beragam netizen pun bereaksi, salah satunya @gilsugr** yang merasakan keanehan terkait kebakaran ini. “Jujur janggal,” ungkapnya.

Bahkan, terdapat netizen yang mengaku melihat sendiri fenomena kebakaran tersebut.