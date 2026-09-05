Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
Minggu, 6 September 2026 | 06.15 WIB

Kebakaran Hebohkan Kawasan Kebun Kina Bukit Unggul Kabupaten Bandung, Api Muncul di Sejumlah Titik

Kebakaran dikabarkan terjadi di Kawasan PTPN Kebun Kina Bukit Unggul, Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung pada Sabtu (5/9) malam ini. (Instagram @infojawabarat) - Image

Kebakaran dikabarkan terjadi di Kawasan PTPN Kebun Kina Bukit Unggul, Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung pada Sabtu (5/9) malam ini. (Instagram @infojawabarat)

JawaPos.com - Kebakaran dikabarkan tengah terjadi di Kawasan PTPN Kebun Kina Bukit Unggul, Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung pada Sabtu (5/9) malam ini.

Kabar ini viral diunggah oleh akun Instagram @infojawabarat dan viral di media sosial.

Terlihat pada video amatir warga, sebaran api terpantau berada di beberapa titik sehingga menyebabkan asap pekat membumbung tinggi.

Terdapat pula informasi bahwa api telah berhasil dipadamkan oleh petugas dan warga sekitar. Alhasil, api tak sempat merembet hingga ke hutan dan gunung Bukit Tunggul.

Tak hanya di lokasi tersebut, lokasi lainnya seperti Hutan di Kaki Gunung Cipuray, Garut, Jawa Barat juga diduga mengalami kebakaran.

Beragam netizen pun bereaksi, salah satunya @gilsugr** yang merasakan keanehan terkait kebakaran ini. “Jujur janggal,” ungkapnya.

Bahkan, terdapat netizen yang mengaku melihat sendiri fenomena kebakaran tersebut.

“Lagi nongkrong sore di pinggir sawah ngeliatin bukit eh banyak asap makin lama eh kebakar,” ungkap @raganyasardi*****. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kemenpar Siapkan Skema Ini Untuk Rekonstruksi Desa Sade Pascakebakaran - Image
Berita Daerah

Kemenpar Siapkan Skema Ini Untuk Rekonstruksi Desa Sade Pascakebakaran

Sabtu, 5 September 2026 | 15.42 WIB

Kebakaran Apartemen Pavilion: 32 Dievakuasi, Petugas Masih Menyisir Gedung - Image
Jabodetabek

Kebakaran Apartemen Pavilion: 32 Dievakuasi, Petugas Masih Menyisir Gedung

Sabtu, 5 September 2026 | 00.22 WIB

Kebakaran di Apartemen Pavilion Tanah Abang, Petugas Sisir Korban - Image
Jabodetabek

Kebakaran di Apartemen Pavilion Tanah Abang, Petugas Sisir Korban

Jumat, 4 September 2026 | 20.46 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda - Image
1

Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda

2

Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!

3

Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang

4

Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin

5

Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung

6

Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan

7

Santri Cilik Tegur Bacaan Alquran Nusron Wahid: Ayat Alquran Jangan Diacak-acak!

8

Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin

9

Prediksi Skor Brentford vs Sunderland di Liga Inggris: The Bees Berpeluang Gasak Tim Tamu!

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore