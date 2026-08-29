Bukan Kebakaran, Penyebab Asap di Gedung Merah Putih KPK Fogging dan Fire Fighting

Petugas pemadam kebakaran di Gedung Merah Putih pada Sabtu (29/8). (Istimewa)
JawaPos.com - Petugas pemadam kebakaran sempat mendatangi Gedung Merah Putih KPK di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan (Jaksel), pada Sabtu siang (29/8). Namun, KPK memastikan penyebab asap yang membumbung dari gedung tersebut bukan kebakaran.
Menurut Juru Bicara (Jubir) KPK Budi Prasetyo, asap berasal dari aktivitas fogging yang tengah berlangsung di salah satu bagian gedung. Kegiatan itu memicu respons dari alat fire fighting yang juga mengeluarkan asap. Kini, semua sudah ditangani dengan baik.
”Tidak ada kebakaran di gedung Merah Putih KPK. Adapun, kami sedang melakukan fogging di area gedung, kemudian dari asap fogging tersebut terdeteksi oleh alat fire fighting, yang kemudian merespons dengan mengeluarkan asap secara otomatis,” terang dia kepada awak media.
Budi menyebut, asap dari alat fire fighting berfungsi untuk memadamkan jika muncul percikan api pada perangkat elektronik. Karena itu, dia menegaskan bahwa asap yang muncul dari basement Gedung Merah Putih KPK bukan kebakaran, melainkan dari alat fire fighting.
”Peristiwa ini terjadi di area basement, yakni di ruang baterai UPS. Saat ini Tim Biro Umum sedang mem-vakum asap, dan pengecekan di area-area lainnya untuk memitigasi dan mencegah potensi risiko,” bebernya.
Dalam laporan dari petugas pemadam kebakaran yang diterima oleh awak media, peristiwa itu dilaporkan terjadi pada pukul 11.32 WIB. Kemudian langsung direspons pukul 11.34 WIB dengan mengerahkan personel sebanyak 14 orang menggunakan 3 unit kendaraan pemadam kebakaran.
”Petugas lanjut proses pengeluaran asap dari basement,” bunyi laporan tersebut.
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