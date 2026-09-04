Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Jumat, 4 September 2026 | 20.31 WIB

Viral Perwira Polisi Ciduk Pelajar yang Demo DPR, Ternyata Anak Sendiri

Pengunjuk rasa terlihat bentrok dengan aparat kepolisian di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (27/8/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Pengunjuk rasa terlihat bentrok dengan aparat kepolisian di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (27/8/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Seorang pelajar yang berniat mengikuti aksi demonstrasi di DPR justru diamankan oleh ayahnya sendiri yang bertugas sebagai perwira polisi di tengah kerumunan massa.

Momen beredar di media sosial ini ramai diperbincamgkan setelah diunggah akun @warungjurnalis, dengan narasi berniat demo malah terciduk ayah sendiri yang perwira polisi. 

Postingan ini pun langsung menyita perhatian publik dan memicu beragam reaksi netizen.

Peristiwa tersebut terjadi saat sang perwira polisi sedang menjalankan tugas pengamanan untuk memastikan situasi aksi tetap kondusif.

Di tengah kerumunan massa, ia mendapati anaknya berada di antara para demonstran.

Alih-alih membiarkan anaknya berada di lokasi aksi, sang ayah langsung mengambil tindakan tegas dengan mengamankan pelajar tersebut dari tempat kejadian.

Momen unik ini diunggah di media sosial dan langsung diserbu komentar dari para pengguna internet yang merasa terhibur dengan situasi canggung tersebut.

Beragam Tanggapan Lucu Netizen

Aksi penangkapan oleh ayah sendiri ini memicu berbagai spekulasi dan respons lucu dari netizen di kolom komentar.

"Padahal pas berangkat pagi sebelum aksi, sarapan bareng di rumah... Eh di lapangan ketemu lagi wkwk," tulis akun @alifrahmaxxxxx.

Netizen lain menyenggol urusan uang saku hingga suasana rumah tangga yang ketat.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Respons Kemendagri Terkait Ormas Diduga Terlibat Tindak Kekerasan dalam Kerusuhan Pasca Demo di DPR - Image
Nasional

Respons Kemendagri Terkait Ormas Diduga Terlibat Tindak Kekerasan dalam Kerusuhan Pasca Demo di DPR

Selasa, 1 September 2026 | 21.03 WIB

Tersangka Kerusuhan Pasca Demo di DPR Bertambah Jadi 49 Orang - Image
Kasuistika

Tersangka Kerusuhan Pasca Demo di DPR Bertambah Jadi 49 Orang

Selasa, 1 September 2026 | 18.20 WIB

RUU Perampasan Aset Segera Disahkan DPR, Pengamat Bilang Tak Perlu Ada Demo Lagi - Image
Nasional

RUU Perampasan Aset Segera Disahkan DPR, Pengamat Bilang Tak Perlu Ada Demo Lagi

Selasa, 1 September 2026 | 16.53 WIB

Terpopuler

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai - Image
1

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

2

Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!

3

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera

4

Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi

7

Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?

8

35 Santri Keracunan MBG Masih Dirawat di RS Siti Hajar Sidoarjo

9

Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!

10

Prediksi Sassuolo vs Frosinone di Coppa Italia 2026/2027: Jay Idzes Cs Menang Susah Payah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore