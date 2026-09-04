Viral Perwira Polisi Ciduk Pelajar yang Demo DPR, Ternyata Anak Sendiri

Pengunjuk rasa terlihat bentrok dengan aparat kepolisian di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (27/8/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Seorang pelajar yang berniat mengikuti aksi demonstrasi di DPR justru diamankan oleh ayahnya sendiri yang bertugas sebagai perwira polisi di tengah kerumunan massa.
Momen beredar di media sosial ini ramai diperbincamgkan setelah diunggah akun @warungjurnalis, dengan narasi berniat demo malah terciduk ayah sendiri yang perwira polisi.
Postingan ini pun langsung menyita perhatian publik dan memicu beragam reaksi netizen.
Peristiwa tersebut terjadi saat sang perwira polisi sedang menjalankan tugas pengamanan untuk memastikan situasi aksi tetap kondusif.
Di tengah kerumunan massa, ia mendapati anaknya berada di antara para demonstran.
Alih-alih membiarkan anaknya berada di lokasi aksi, sang ayah langsung mengambil tindakan tegas dengan mengamankan pelajar tersebut dari tempat kejadian.
Momen unik ini diunggah di media sosial dan langsung diserbu komentar dari para pengguna internet yang merasa terhibur dengan situasi canggung tersebut.
Aksi penangkapan oleh ayah sendiri ini memicu berbagai spekulasi dan respons lucu dari netizen di kolom komentar.
"Padahal pas berangkat pagi sebelum aksi, sarapan bareng di rumah... Eh di lapangan ketemu lagi wkwk," tulis akun @alifrahmaxxxxx.
Netizen lain menyenggol urusan uang saku hingga suasana rumah tangga yang ketat.
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Jawa Pos
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