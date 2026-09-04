Cerita Pedagang Pasar Induk Kramat Jati Kembangkan Usaha Pakai Pembiayaan Modal

JawaPos.com - Aktivitas perputaran barang di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, kini makin menggeliat.

Dukungan permodalan dari Program Pembiayaan Pedagang Pasar Bank Jakarta mendorong para pelaku usaha mikro memperluas perputaran dagang hingga mengamankan kepastian tempat usaha jangka panjang.

Kisah manis ini dirasakan langsung oleh Rosmani Sitohang, pedagang bawang merah yang telah berjualan sejak 2015. Setelah menerima suntikan modal sebesar Rp108 juta dari Bank Jakarta, perputaran usahanya melonjak tajam hingga mampu melipatgandakan keuntungan.

"Program pembiayaan pedagang pasar ini sangat membantu untuk mengembangkan usaha saya. Keuntungannya sekarang bisa sampai empat kali lipat," ujar Rosmani saat ditemui pada acara Akad Massal Program Pembiayaan Pedagang Pasar Induk Kramat Jati.

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Strategi Amankan Kios hingga 20 Tahun

Dampak positif permodalan ini tak hanya dirasakan pedagang komoditas harian. Ika Tiara, pedagang sembako di pasar yang sama, memanfaatkan fasilitas kredit tersebut untuk kepastian usahanya.

Setelah mengantongi pembiayaan bertahap sebesar Rp500 juta dan Rp400 juta, Ika memilih mengalokasikannya untuk sewa tempat jangka panjang.

Langkah tersebut diambil guna membayar sewa kios hingga 20 tahun ke depan. Menurutnya, kepastian tempat berdagang menjadi fondasi utama agar ia bisa lebih fokus memperbesar skala bisnisnya tanpa dibayangi kekhawatiran masa sewa.