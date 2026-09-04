Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Jumat, 4 September 2026 | 18.06 WIB

Cerita Pedagang Pasar Induk Kramat Jati Kembangkan Usaha Pakai Pembiayaan Modal

Wagub DKI Rano Karno menyaksikan penandatanganan akad kredit massal Bank Jakarta bagi 100 pedagang di Pasar Induk Kramat Jati. (Istimewa) - Image

Wagub DKI Rano Karno menyaksikan penandatanganan akad kredit massal Bank Jakarta bagi 100 pedagang di Pasar Induk Kramat Jati. (Istimewa)

JawaPos.com - Aktivitas perputaran barang di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, kini makin menggeliat. 

Dukungan permodalan dari Program Pembiayaan Pedagang Pasar Bank Jakarta mendorong para pelaku usaha mikro memperluas perputaran dagang hingga mengamankan kepastian tempat usaha jangka panjang.

Kisah manis ini dirasakan langsung oleh Rosmani Sitohang, pedagang bawang merah yang telah berjualan sejak 2015. Setelah menerima suntikan modal sebesar Rp108 juta dari Bank Jakarta, perputaran usahanya melonjak tajam hingga mampu melipatgandakan keuntungan.

"Program pembiayaan pedagang pasar ini sangat membantu untuk mengembangkan usaha saya. Keuntungannya sekarang bisa sampai empat kali lipat," ujar Rosmani saat ditemui pada acara Akad Massal Program Pembiayaan Pedagang Pasar Induk Kramat Jati.

Strategi Amankan Kios hingga 20 Tahun

Dampak positif permodalan ini tak hanya dirasakan pedagang komoditas harian. Ika Tiara, pedagang sembako di pasar yang sama, memanfaatkan fasilitas kredit tersebut untuk kepastian usahanya. 

Setelah mengantongi pembiayaan bertahap sebesar Rp500 juta dan Rp400 juta, Ika memilih mengalokasikannya untuk sewa tempat jangka panjang.

Langkah tersebut diambil guna membayar sewa kios hingga 20 tahun ke depan. Menurutnya, kepastian tempat berdagang menjadi fondasi utama agar ia bisa lebih fokus memperbesar skala bisnisnya tanpa dibayangi kekhawatiran masa sewa.

"Sebelumnya saya sudah mendapat pembiayaan Rp500 juta, kemudian terakhir Rp400 juta. Usaha saya terus meningkat setelah mendapatkan pembiayaan dari Bank Jakarta," tuturnya.

Editor: Bintang Pradewo
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Satpol PP Bongkar Bangunan Ilegal di Pasar Simorejo Surabaya karena Langgar Aturan - Image
Surabaya Raya

Satpol PP Bongkar Bangunan Ilegal di Pasar Simorejo Surabaya karena Langgar Aturan

Kamis, 9 April 2026 | 20.13 WIB

Sudin LH Jaktim Bantu Tangani Gunung Sampah Pasar Kramat Jati, Tanggung Jawab Tetap di Perumda Pasar Jaya - Image
Jabodetabek

Sudin LH Jaktim Bantu Tangani Gunung Sampah Pasar Kramat Jati, Tanggung Jawab Tetap di Perumda Pasar Jaya

Senin, 30 Maret 2026 | 17.15 WIB

Bayar Retribusi Sampah Rp 600-Rp 900 Ribu per Bulan, tapi Pedagang Pasar Induk Kramat Jati Disuguhi Bau Menyengat - Image
Jabodetabek

Bayar Retribusi Sampah Rp 600-Rp 900 Ribu per Bulan, tapi Pedagang Pasar Induk Kramat Jati Disuguhi Bau Menyengat

Senin, 30 Maret 2026 | 16.22 WIB

Terpopuler

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai - Image
1

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

2

Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!

3

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera

4

Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi

7

Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?

8

35 Santri Keracunan MBG Masih Dirawat di RS Siti Hajar Sidoarjo

9

Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!

10

Prediksi Sassuolo vs Frosinone di Coppa Italia 2026/2027: Jay Idzes Cs Menang Susah Payah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore