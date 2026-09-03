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Ryandi Zahdomo
Jumat, 4 September 2026 | 00.45 WIB

Ditinggal Pengelola Usai Viral, Polisi Selidiki Dugaan Loker Bodong di Pasar Minggu

Sebuah ruko berlantai tiga di Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, mendadak sepi usai viral diduga melakukan penipuan loker bodong, Kamis (3/9). (Istimewa) - Image

Sebuah ruko berlantai tiga di Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, mendadak sepi usai viral diduga melakukan penipuan loker bodong, Kamis (3/9). (Istimewa)

JawaPos.com - Sebuah ruko berlantai tiga di Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, mendadak sepi dan ditinggal pengelolanya dalam kondisi tergembok rapat pada Kamis (3/9).

Bangunan yang merupakan kantor PT Estu Sae Sukses Anugerah tersebut diduga menjadi lokasi praktik penipuan lowongan kerja (loker) bodong yang tengah viral di media sosial.

Aktivitas perkantoran yang sebelumnya selalu dipadati para pencari kerja kini sepi. Para karyawan perusahaan tersebut kabarnya telah mengangkut dan memindahkan barang-barang mereka secara diam-diam sejak Senin malam.

Modus Jaminan Uang dan Janji Manis Gaji Rp5,2 Juta

Meski telah sepi, sejumlah korban masih berdatangan. Salah satunya Andika, warga Depok yang bermaksud melamar posisi petugas keamanan (security).

Ia mengaku telah menyerahkan uang tunai sebesar Rp1.900.000 kepada pihak HRD dan seorang pria bernama John.

Penyerahan uang tersebut diiringi iming-iming penempatan kerja di dekat tempat tinggal serta gaji Rp5,2 juta per bulan. Namun, janji manis itu tidak pernah terwujud.

"Kalau uang Rp 1,9 juta itu, sebenarnya awalnya itu yang satu jutanya untuk jaminan. Kalau untuk yang Rp 900.000, itu katanya dana operasional. Setelah hitungannya kita dapat pekerjaan, nanti yang satu bulan atau dua bulan dalam pekerjaan kita hitungannya selama training, itu selama dua bulan training, itu satu jutanya nanti dikembalikan dan 900-nya nggak dikembalikan untuk dana operasional," ujar Andika.

Korban Berdatangan dari Luar Daerah

Dugaan praktik penipuan ini diperkuat oleh kesaksian warga di sekitar lokasi. Soni, seorang pedagang soto yang berjualan tepat di depan ruko, mengungkapkan bahwa kantor tersebut sudah beroperasi selama tujuh bulan dan selalu ramai dikunjungi pelamar dari berbagai wilayah.

Editor: Bintang Pradewo
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