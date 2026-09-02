Sindikat Ganjal ATM di Jakbar Kuras Rekening Korban Rp 205 Juta Pakai Tusuk Gigi

JawaPos.com - Polres Metro Jakarta Barat membongkar sindikat pencurian bermodus ganjal kartu ATM menggunakan tusuk gigi yang mengincar para nasabah perbankan.

Dalam aksi kejahatan ini, para pelaku berhasil menggasak uang korban hingga mencapai Rp 205 juta.

Empat orang tersangka yakni FR, AP, AF, dan TH telah ditangkap aparat kepolisian. Para pelaku membagi peran secara rapi.

Mulai dari mengganjal mesin, menukar kartu asli korban dengan kartu palsu, hingga mengintip nomor PIN.

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombespol Nasriadi menuturkan, para tersangka beroperasi secara berkelompok di lokasi target.

"Jadi si tersangka ini sudah sindikat. Ada yang memantau dari luar dan ada juga yang sudah standby di ATM dua orang," ujar Nasriadi, Selasa (1/9).

Aksi berawal saat pelaku mengganjal lubang mesin menggunakan tusuk gigi agar kartu nasabah tersangkut.

Ketika korban panik, pelaku berpura-pura menawarkan bantuan lalu secara cekatan menukar kartu ATM asli korban dengan kartu palsu yang disiapkan.

Di saat bersamaan, anggota sindikat lainnya mengawasi dari dekat untuk menghafal nomor PIN yang diketikkan korban.