Sindikat Ganjal ATM di Jakbar Kuras Rekening Korban Rp 205 Juta Pakai Tusuk Gigi

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombespol Nasriadi. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)
JawaPos.com - Polres Metro Jakarta Barat membongkar sindikat pencurian bermodus ganjal kartu ATM menggunakan tusuk gigi yang mengincar para nasabah perbankan.
Dalam aksi kejahatan ini, para pelaku berhasil menggasak uang korban hingga mencapai Rp 205 juta.
Empat orang tersangka yakni FR, AP, AF, dan TH telah ditangkap aparat kepolisian. Para pelaku membagi peran secara rapi.
Mulai dari mengganjal mesin, menukar kartu asli korban dengan kartu palsu, hingga mengintip nomor PIN.
Baca Juga:Niat Kuras ATM Pakai Alat Las Gagal, Satu Keluarga di Cengkareng Malah Gasak Rokok Minimarket
Kapolres Metro Jakarta Barat Kombespol Nasriadi menuturkan, para tersangka beroperasi secara berkelompok di lokasi target.
"Jadi si tersangka ini sudah sindikat. Ada yang memantau dari luar dan ada juga yang sudah standby di ATM dua orang," ujar Nasriadi, Selasa (1/9).
Aksi berawal saat pelaku mengganjal lubang mesin menggunakan tusuk gigi agar kartu nasabah tersangkut.
Ketika korban panik, pelaku berpura-pura menawarkan bantuan lalu secara cekatan menukar kartu ATM asli korban dengan kartu palsu yang disiapkan.
Di saat bersamaan, anggota sindikat lainnya mengawasi dari dekat untuk menghafal nomor PIN yang diketikkan korban.
Setelah menguasai kartu asli dan PIN, para pelaku langsung berpindah ke lokasi mesin ATM lain untuk menguras habis isi rekening korban.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang!
Prediksi Skor Lecce vs Roma di Liga Italia: Misi I Giallorossi Curi 3 Poin di Stadio Via del Mare!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Monaco vs Marseille di Liga Prancis: Les Phoceens Tak Ingin Malu di Stade Louis II
Prediksi Skor Celta Vigo vs Athletic Bilbao: Masih Tumpul, Los Leones Terancam Gagal Menang Lagi
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
5 Arti Burung Perkutut Bunyi di Malam Hari, Mitos atau Pertanda Gaib? Simak Maknanya Berikut
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Breaking News! Persebaya Surabaya Rekrut Kapten Anapolis FC Matheus Lagoa
Pemerintah Tutup Permanen 455 SPPG Karena Tak Penuhi SLHS, Ini Data Rinciannya