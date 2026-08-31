Respons Tantangan Bahar bin Smith, Hercules Rosario de Marshal: Habis Maghrib Kita Ngopi

JawaPos.com - Pimpinan GRIB Jaya Rosario de Marshal atau Hercules merespons tantangan Habib Bahar bin Smith. Dia mengaku sudah berbicara langsung melalui telepon dan siap bertemu dengan Habib Bahar untuk bersilaturahmi.

Dikutip dari unggahan video pada akun media sosial (medsos) X @Heraloebss, Hercules mengungkapkan bahwa dirinya sudah berkomunikasi secara langsung dengan Habib Bahar melalui sambungan telepon.

”Kami berdua sudah seperti saudara, tadi malam sepanjang jalan saya ke sini, karena saya lihat di TikTok apa segala macam, saya telpon dia. Terus beliau menelpon balik kepada saya,” kata Hercules dikutip Senin (31/8).

Dalam perbincangan melalui sambungan telepon itu, Hercules meminta agar Habib Bahar mendengarkan penjelasannya sebelum bicara banyak dan panjang lebar. Menurut dia, Habib Bahar bersedia mendengarkan.

”Saya bilang, Bib, beliau kan tahu sendiri kalau bicara kan tidak ada putusnya kan. Saya bilang Bib, diam dulu Bib. Habib dengar saya dulu, kalau Habib anggap kita berdua kakak adik, diam dulu. Dengar saya, jangan Habib mendengar orang-orang,” ujarnya.

Hercules merasa perlu berbicara secara dengan Habib Bahar agar hubungan baik yang sudah terjalin tidak berakhir perseteruan panjang. Dia menegaskan bahwa saat kerusuhan terjadi di Jakarta pada Kamis malam (27/8), dia turun ke jalan untuk ikut mengamankan perusuh dan mengajak masyarakat tidak ikut-ikutan.

Namun, Hercules menekankan bahwa dia hanya turun di wilayah Jakarta Barat (Jakbar). Tidak sampai ke wilayah Jakarta Pusat (Jakpus), termasuk ke wilayah Pejompongan yang menjadi pusat kerusuhan hingga menyebabkan seorang warga bernama Bambang Setiawan meninggal dunia.

”Bib, aku ini mengamankan Jakarta Barat, aku mengajak masyarakat Jakarta Barat supaya jangan ikut-ikutan,” imbuhnya.