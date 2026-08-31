Brigjen Pol Hengki Haryadi, Polisi Penangkap Hercules Dirotasi jadi Kapolda di Papua Barat Daya

Hengki Haryadi saat menjabat sebagai Dirreskrimum Polda Metro Jaya, kala itu berpangkat Kombes Pol, bersama Kasubdit 4 Jatanras Ditreskrimum AKBP Samian (kanan) saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat (27/10/2023).
JawaPos.com - Nama Brigjen Pol Hengki Haryadi muncul dalam deretan ratusan perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) Polri yang dimutasi dan dirotasi oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Polisi penangkap Hercules tersebut ditunjuk menjadi kapolda di Papua Barat Daya.
Rotasi terhadap Hengki tertuang dalam surat telegram bernomor ST/1877/VIII/KEP./2026. Surat tersebut ditandatangani oleh Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo atas nama kapolri dan berlaku mulai Minggu (30/8). Hengki mendapatkan kepercayaan untuk menggantikan Brigjen Pol Yulius Audie Sonny Latuheru.
Sebelum mendapat kepercayaan untuk memegang tongkat komando teratas di Polda Papua Barat Daya, Brigjen Hengki bertugas sebagai wakapolda di Riau. Kini tugas tersebut diserahkan kepada Brigjen Pol Simson Zet Ringu. Meski tidak naik pangkat, penunjukkan sebagai kapolda merupakan promosi bagi Hengki.
”Para pati dan pamen Polri tersebut segera melaksanakan tugas yang baru paling lambat 14 hari terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan mutasi,” bunyi surat telegram tersebut.
Hengki merupakan salah seorang jenderal polisi lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1996. Dia juga alumni SMA Taruna Nusantara (TN) 1993. Sebagai salah seorang jenderal polisi, Hengki berpengalaman dalam berbagai penugasan di bidang reserse.
Salah satu rekam jejak paling sering dibicarakan adalah penangkapan Rosario de Marshal atau Hercules. Penangkapan Hercules dilakukan oleh Hengki pada 2013 silam. Saat itu, dia masih bertugas sebagai Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat (Jakbar).
Belakangan sejumlah video wawancara antara Hengki dengan Najwa Shihab ramai di media sosial. Dalam rekaman wawancara tersebut turut dibahas mengenai penangkapan Hercules oleh Hengki. Selain bertugas sebagai Kasat Reskrim di Jakbar, Hengki juga sudah pernah menduduki sejumlah posisi staretgis.
Diantaranya Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya, Kapolres Metro Jakarta Pusat (Jakpus), Kapolres Metro Jakbar, dan Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok. Kini, Hengki kembali mendapat kepercayaan besar sebagai kapolda di Papua Barat Daya.
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Jawa Pos
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