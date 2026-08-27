Gudang Kertas Bekas di Surabaya Kebakaran, Diduga Akibat Putung Rokok

JawaPos.com - Sebuah gudang kertas bekas di Jalan Nambangan Nomor 171a, Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, mengalami kebakaran Kamis (27/8) sore.

Dugaan sementara, api berawal dari puntung rokok yang menyambar bahan-bahan mudah terbakar di gudang tersebut.

Kabid Damkar DPKP Kota Surabaya M Rokhim menjelaskan, pihaknya menerima laporan kebakaran pukul 15.13 WIB.

"Sekitar pukul 15.16 WIB. Unit Tempur Pos Bulak tiba di lokasi kejadian langsung melakukan pemadaman," kata Rokhim.

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Menurut dia, setiba petugas di tempat kebakaran, terdapat tumpukan kertas setinggi kurang lebih 3 meter. Bangunan dengan luas 8x17 meter itu ludes terbakar.

"Total ada 14 unit yang diberangkatkan. Tim 9 Unit Tempur ditambah 5 unit tim Rescue," katanya.

Dugaan sementara penyebab kebakaran adalah dari putung rokok yang menyambar tumpukan kertas.

Kendati demikian, pihaknya memastikan tidak ada korban jiwa akibat kejadian kebakaran tersebut.

“Korban jiwa nihil. Api pokok padam 15.49 WIB.Pembasahan selesai dan dinyatakan kondusif 17.28 WIB,” tandas M Rokhim.